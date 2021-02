Joan Laporta no ve a Messi fuera del Barcelona

En marzo se dan las elecciones presidenciales del Barcelona . Este proceso electoral en particular tiene mucho peso en los hombres de quien salga victorioso y asuma la dirigencia del club catalán no solo por el desastre financiero que dejó la gerencia de Josep María Bartomeu, sino también por un objetivo primordial para el futuro del Barcelona: conseguir que el argentino Lionel Messi , siga vistiendo los colores blaugranas.

El nombre que suena con más fuerza para sentarse en la silla del presidente del Barcelona es Joan Laporta , socio del club y quien ya tiene la experiencia de haber presidido la junta ejecutiva de los azulgrana. Joan Laporta es bien conocido por ser no el más íntimo de Messi, pero, sí en tener una buena relación con el 10, y en base a eso, él apuesta su confianza en que La Pulga quiere continuará jugando con el club, pero solo necesita sentirse querido y confiado nuevamente en la casa deportiva que lo vio crecer.

JOAN LAPORTA MESSI.jpg La principal oferta presidencial de Joan Laporta es asegurarse que Messi no se vaya del Barcelona.

En declaraciones recientes con un medio nacional de Argentina, el candidato Joan Laporta sostiene que Messi confía en él y que su deseo es quedarse en Barcelona. “Estoy convencido de que Leo se quiere quedar. Por el cariño y respeto mutuo que nos tenemos. Leo siempre ha dicho “todo lo has cumplido”. Quiero seguir teniendo esa credibilidad, quiero que si le digo algo, lo voy a cumplir. Porque Messi no se guía por el dinero, si fuera por eso tuvo muchas ofertas... Leo, su familia, no se guían por eso, es un profesional y quiere sentirse valorado. Conmigo se ha sentido, quiere seguir ganando, disfrutando su vida, una propuesta deportiva acorde”.