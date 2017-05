“No es que faltan actores, faltan ficciones. Al no haber espacio tenés que elegir, los productores van a lo seguro”, se despachó Rial. Y luego agregó: “Lo que faltan son espacios, son caras las ficciones”.

Furia: “Son tan cagones que no se van a pelear con Suar ni con los gerentes de programación”.

Durísimo

Enfurecido, el conductor de Jorge a las 21 (A24) les pidió a los actores que no se enojen con los programas como Intrusos. Con palabras muy picantes, les sugirió: “Les digo a los amigos actores: cuando se enojen con la tele porque no da espacios, no se enojen con los programas periodísticos, porque lo primero que hacen es decir ‘los programas de panel’. No, boludos, peleen con los que traen las latas, con ellos, lo que pasa es que son tan cagones que no se van a pelear con Suar ni con los gerentes de programación. No hay tipo que recule más que un actor”.

“Nosotros estamos porque le damos ganancia al canal. Suar es actor, y en su canal a la tarde eliminó las ficciones y pone programas de panel porque es más barato y tiene que darle guita. Es una empresa esto”, cerró.