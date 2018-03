Juana Viale llega con Edha, la nueva serie de Netflix

La serie cuenta en su elenco con Pablo Echarri, Delfina Chaves, Osmar Núñez, Sofía Castiglione y el clásico colaborador de Burman, Daniel Hendler, entre otros.

“Edha es un personaje muy puntilloso, muy perfeccionista, que está muy controlada todo el tiempo”, contó Viale sobre el papel que le tocó. “Hay muchas cosas en su pasado, como la muerte de la madre, que la marcaron y no tiene resueltas. Ahora se empieza a preguntar qué pasó, rodeada de este mundo de apariencias. Y no se trata sólo del mundo de la moda. En todos los ámbitos, existe esa doble cara. En este caso, la moda nos sirve como etiqueta para definir esos dobles discursos, lo que está pero no se muestra en la vida de Edha”, agregó.