Al opinar sobre los mencionados casos se vio, quizás a la Juana Viale más incisiva en lo que va del programa, pues la conductora expuso sin miedo su pensamiento y se mostró molesta por los últimos acontecimientos: “Cuando el Presidente dice desconocer el caso de Solange, cuando le regala un perro a la mamá de Facundo Astudillo, me quedo helada. Nadie no supo el tema de Solange, salvo el presidente de la república”, reflexionó la nieta de la Chiqui acerca del tema que también conmovió a la provincia de Neuquén.

Es que Pablo Musse, padre de la joven, viajó desde esta provincia hacia Córdoba para acompañar a su hija, pero en el control de ingreso a su destino no le permitieron seguir.

Pero eso no fue todo, ya que la actriz se explayó en el tema y agregó: “Liberan 5 mil presos. Y una persona que fue en busca de su hija, no puede… Es una negligencia del país, del Estado, de las provincias. Lo perverso es que el presidente diga que no conoce el caso”.

Juana habló del accionar del presidente Alberto Fernández en los casos Solange y Facundo Astudillo

“El marido de mi mamá falleció solo en una clínica. La hermana de mi abuela, nadie pudo despedirla. Y después ves que mataron a un ladrón y hubo 5 cuadras de gente despidiendo al delincuente. A mí me indigna”, remarcó Viale, visiblemente enojada.

Para finalizar su postura sobre el tema más controvertido, la conductora fue categórica: “Después lo ves en la Quinta de Olivos sacándose fotos con Moyano, el hijo de Moyano, cuando está penado por la ley. Si lo hacen ellos, el Presidente, ¿por qué no lo puedo hacer yo?”, cerró ante la sorpresa de los invitados del programa.