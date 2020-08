Juana Viale dijo que le tiene "miedo" a Cristina

"Me daría mucho miedo porque tiene mucha personalidad, es una mujer muy fuerte. Cuando fue a declarar tuvo una manera muy fuerte de dirigirse hacia los jueces. Imaginate yo entrevistándola; le diría todo que si", dijo este domingo la actriz, luego de que José María Listorti -quien estaba invitado a su mesa- jugara con la posibilidad de un mano a mano con la ex presidenta.

"A mí me gustaría entrevistar primero a Alberto Fernández, me parece que es mucho más interesante, es el Presidente, no Cristina", agregó.

Pidió disculpas

Por otro lado, este fin de semana, Juana hizo un descargo por la polémica que generó al decir que "antes estudiar en la UBA (Universidad de Buenos Aires) era palabra santa" y que "hoy en día uno tiene que intentar recurrir a la privada porque no se cumplen los días de clase".

Tras pedir disculpas y reconocer a esa casa de estudios como una de las "cien mejores en el mundo", la actriz se hizo eco de las críticas que recibió por parte de Jorge Rial, quien dijo que ella solo había hecho la secundaria.

"Es un orgullo para nosotros poder tener una educación pública y gratuita. Mis mayores respetos a todos los que son profesores de la Universidad de Buenos Aires y si dije algo que ofendió a alguien, pido disculpas porque soy humana y también me puedo equivocar. Yo jamás quise hablar mal de la universidad pública, jamás lo haría porque yo soy bachiller solamente y es así. Algunos dijeron que solamente tengo los estudios secundarios y es así, y fue en una escuela pública", manifestó Juana en La Noche de Mirtha.