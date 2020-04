Juegos gratis: ahora podes descargar dos décadas de clásicos

Gameloft Classics: 20 años se puede descargar desde cualquier dispositivo con sistema operativo Android. Además, la compañia actualizo la interfaz de los controles tactiles para poder jugar en forma mas facil y no tener que lidiar con el teclado o botones de los viejos modelos de dispositivos. Descarga Gameloft Classics

La lista de juegos

Puzzle

· Bubble Bash 2

· Reto Mental 3: Vuelve a pensar

· Diamond Rush

· Detective Ridley y el enigma misterioso

· Abracadaball

Correr y disparar

· Gangstar 2: Kings of L.A.

· Invasión Zombie

· Modern Combat 2: Black Pegasus

· N.O.V.A. Near Orbit Vanguard Alliance

· Wild West Guns

· Zombiewood

· Alien Quarantine

Vida y amor

· Mi vida en Nueva York

· Vampiros en el Insti

· Miami Nights 2: The city is yours!

· Fashion Icon

· Cita o Plantón 2

· Líos en el insti

Acción Arcade

· Soul of Darkness

· Hero of Sparta

· Cannon Rats

· Block Breaker Deluxe 2

· Block Breaker 3 Unlimited

Deportes y cartas

· Motocross: Trial Extreme

· Platinum Solitaire 3

· Texas Hold'em Poker

· Midnight Bowling 3

· Midnight Billar

· Avalanche Snowboarding

· KO Fighters

