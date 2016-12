"Juegos Olímpicos de Río", la frase Google del año

La frase “Juegos Olímpicos de Río” fue lo más buscado por los argentinos en Google durante 2016, un año en el que dos eventos deportivos, dos videojuegos y un deportista (Juan Martín del Potro) coparon el ranking de búsquedas en general, y en el que la manifestación contra la violencia de género Ni Una Menos fue el acontecimiento local que más interés despertó, junto con el Cyber Monday.

Todo esto se desprende del resumen anual El Año en Búsquedas”, revelado por Google, según el cual los Juegos Olímpicos encabezan la lista de los términos de mayor crecimiento en “búsquedas impulsado en parte por grandes resultados, como las medallas de oro de Paula Pareto, el hockey masculino y la dupla Santiago Lange-Cecilia Carranza”.

El segundo lugar entre las búsquedas fue para Pokémon Go, el juego de realidad aumentada para smartphones que, lanzado en julio por Niantic -en colaboración con Nintendo- fue furor mundial. De hecho, la manía por esta aplicación móvil se vio reflejada también en otros rankings detallados por Google en torno a palabras clave como “cuándo” y “qué”, donde las frases “cuándo sale Pokémon Go en Argentina” y “qué es Pokémon Go” se ubicaron en el primer y tercer lugar, respectivamente. “Los argentinos se preguntaron por la fecha de su lanzamiento a nivel local, sobre cómo descargarlo y algunos un poco más desprevenidos, ‘¿qué es Pokémon Go?’. Pikachu fue el más buscado entre los personajes”, precisó la empresa californiana.

El deporte se ubicó en el tercer lugar del ranking con la Copa América y en el quinto puesto, de la mano de Juan Martín del Potro, medalla de plata en los Juegos Olímpicos y responsable principal de que la Argentina haya obtenido la primera Copa Davis de su historia. En tanto, el cuarto lugar entre las búsquedas fue para el videojuego online Slither.io, lanzado el 30 de marzo por la empresa Lowtech Studios. El top 10 lo completaron el Dakar 2016, Donald Trump (la persona más buscada del año), Copa Davis, David Bowie y las elecciones en EE.UU. El Año en Búsquedas es una recopilación de los acontecimientos, personajes y temas “que marcaron el espíritu del año a través de la mirada colectiva de los usuarios”, explicaron desde Google, y señalaron que el informe ofrece “una perspectiva única de los principales eventos del año con base en las búsquedas de mayor crecimiento realizadas en el país en diferentes categorías”. Así, el acontecimiento que más interés generó fue la elección presidencial en EE.UU., que tuvo “fuerte repercusión” entre los argentinos, al igual que otros sucesos políticos extranjeros, como el brexit británico (7º) y el encuentro de Davos (8º).

Los eventos locales más buscados fueron la versión argentina del Cyber Monday 2016 (3º lugar) -el período de descuentos en compras online realizado en noviembre en el que participaron decenas de empresas- y la manifestación masiva contra la violencia de género Ni Una Menos (6º), que volvió a salir a la calle en ciudades de todo el país. Completaron los acontecimientos la tragedia del Chapecoense (2º), la investigación en torno a los Panama Papers (4º), los premios Oscar 2016 (5º), el terremoto en Ecuador (9ª) y el huracán Matthew (10º).

En el rubro personajes, detrás de Trump se ubicaron Luisana Lopilato, Pampita, Alan Rickman y Marina Joyce, mientras que entre los deportistas, Michael Phelps, Andy Murray, Simone Biles y el equipo argentino de rugby Los Jaguares vinieron después de Del Potro.

Artística

Bowie, Gilda y Gran Hermano

El cantante y compositor británico David Bowie fue el personaje más buscado en el rubro música. El artista falleció el 10 de enero y en todo el año no hubo otro nombre que lo superara en búsquedas. En películas, Gilda, no me arrepiento de este amor (con Natalia Oreiro) fue la número uno en búsquedas en la Argentina y en cuanto a la televisión, Gran Hermano fueron las palabras que más veces se escribieron en 2016.