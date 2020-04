“En mi opinión las evidencias eran insuficientes para formular cargos. El único indicio que era importante no bastaba para la autoría”, expresó la jueza Malvido a LM Neuquén consultada sobre su decisión de no hacer lugar a la acusación fiscal, y por ende, lo que derivó en la liberación de la pareja, señalada por abuso de tres niños.

En este sentido, destacó que la fiscalía no mencionó el antecedente del hombre, quien en febrero fue acusado de abuso sexual simple en contra de la hija de su ex pareja. “La verdad que me enteré del antecedente por el diario”, sostuvo.

Además, la magistrada indicó que tras su resolución del pasado viernes, comenzaron los escraches en las redes sociales, pero lo que la preocupó y por lo cual cuenta con custodia policial, es que se difundió la dirección de su casa en las redes sociales.

“Yo estoy acostumbrada a las críticas, pero esta vez sentí temor, porque dijeron que iban a venir a quemar mi casa”, confió Malvido y detalló que este domingo a la noche un grupo de personas se manifestó afuera de su vivienda y los efectivos que custodiaban el lugar, debieron realizar algunos disparos disuasivos.

Por otra parte, se mostró sumamente afectada por los carteles que han colgado en la entrada a su barrio. “Si hay algo que a mí me tocó, es que me traten de jueza pedófila. Me parece insostenible”, resaltó y adelantó que en el caso de que la fiscalía vuelva a solicitar una audiencia para formular cargos, presentará un escrito donde se apartará de la causa.

“Con todo lo sucedido, se vio alterada mi imparcialidad en la causa como jueza, por lo que si el fiscal solicita nueva audiencia, me voy a apartar”, explicó Malvido.

