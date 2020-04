Desgarrador relato: "Abusó de mi hija de 7 años y amenazó con matarnos"

SFP_Cacerolazo por Abuso en Canal V (11).jpg Sebastián Fariña Petersen

La sórdida historia que salió a la luz el jueves y que ese mismo día concluyó con la detención de la madre y el padrastro tuvo un nuevo capítulo el viernes cuando la fiscalía de Delitos Sexuales los acuso por abuso sexual, entregando como elementos de prueba no solo los chats sino pericias médicas de los hermanitos de 4, 8 y 11 años. En el caso de la nena de 4 tenía lesiones compatibles con abuso, pero estos elementos no fueron suficientes para la jueza Ana Malvido que no dio por avalado los cargos y ordenó liberar a la pareja.

En paralelo, los chicos fueron puesto bajo resguardo, al cuidado el papá biológico. Los tíos maternos de los chicos, indignados con la hermana (mamá de los niños), acudieron a visitarlos y ahí la nena más grande se quebró y le contó todo a su tía Ludmila: “mamá y él me hacían cositas feas”, reveló.

El sábado 400 vecinos salieron a la calle, peses a la cuarentena de coronavirus, a reclamar justicia en la plaza del barrio Canal V.

LMN dio a conocer que el padrastro de los chicos había sido acusado en febrero pasado por abusar sexualmente de la hija de 7 años de su ex pareja con quién dialogamos.

Tocamientos, videos y amenazas de muerte

La mujer, cuyo nombre ficticio será María, se contactó con LMN y contó la pesadilla que vivió durante cuatro años y medio que estuvo con este hombre.

“Yo tenía mi hija de tres años y estaba sola cuando lo conocí a él. A los pocos días me venía a visitar a casa y le traía regalos a mi hija, jugaba con ella y se reían mucho. Pensé que podría ser la persona indicada para empezar de nuevo mi vida”, reveló María quien hasta tuvo dos hijas biológicas con el hombre.

“Él se encargaba de cuidarlas mientras yo iba al trabajo. Después descubrí que usaba el juego de las cosquillas para tocarla y cuando yo no estaba también les mostraba videos pornográficos y le decía que si me contaba yo me iba a enojar y no la iba a dejar ir a baile”, de esa manera coaccionaba a la niña.

En mayo de 2019 se produjo el develamiento. “Ella tenía un concierto de baile ese día en el Casino. Era un día frío por lo que me pidió acostarse con nosotros a ver tele. Él le dijo que cuando era más chica dormía con nosotros y le comenzó a hacer cosquillas. Mi hija le pedía que parará y de repente le dice ‘no me bajes la mano’”, contó María a quien aún hoy se le eriza la piel de solo recordarlo.

La situación fue complicada porque el hombre negó todo y la mujer se fue a bañar a la nena para ir al concierto. Mientras la bañaba la pequeña volvió a decirle que era verdad e insistió: “él te miente mamá”.

Esa noche hubo una charla tensa donde él minimizó lo ocurrido y María se sentía confundida porque nunca imaginó algo así.

“Al día siguiente, al llevar a mi hija a la escuela, paramos y le pedí que me cuenten bien todo. Ahí fue me dijo que la tocaba por debajo de la bombacha. Ella se asustó mucho y yo la tranquilicé. Se quedó en la escuela y yo me fui a la salita en busca de asesoramiento. Después lo llamé a él, que estaba en el trabajo, y le pedí que no volviera más a casa”, detalló.

Luego, María ingresó al sistema legal donde tuvo que pasar por varias oficinas denunciando y contando todo lo ocurrido. En paralelo el hombre la comenzó a hostigar: “Me llamaba a la medianoche y me decía que se iba a matar. Eso me generaba angustia porque después apagaba el celular y no atendía. Yo le pedí a mi papá que se llevara a las nenas porque tenía miedo de que nos hiciera algo”, explicó la mujer.

Preocupada por su hija, la llevó a una psicóloga para que la asistiera y la profesional descubrió que había alertas de abuso.

Con la denuncia encaminada en la fiscalía de Delitos Sexuales, “él me mandó un mensaje de texto donde me amenazaba con matarme a mí y a la nena mayor, por lo que fui y lo denuncié por violencia de género”, recordó.

Los agravios del hombre no cesaron, incluso, a modo de venganza, subió a internet un video que habían hecho, en la intimidad, manteniendo relaciones sexuales.

Finalmente, el 28 de febrero pasado, el asistente letrado de la fiscalía de Delitos Sexuales, Juan Manuel Narváez, le formuló cargos al hombre por abuso sexual simple.

“A partir de ahí, yo no mantuve más contacto con él y tiene restricción de acercamiento. Por eso cuando me enteré lo que pasó con los chicos en Canal V, no me extrañó porque yo había dicho que iba a volver a hacer lo mismo”, concluyó María que teme que al estar en libertad le pueda hacer daño a su familia o que incluso se fugue para no afrontar la causa judicial que ya tiene por el abuso de la nena de 7 años.

