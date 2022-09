Juicio anulado: la jueza admitió que "se relajaron los controles" en Ciudad Judicial

La comunidad aún no sale de su asombro tras la anulación del juicio por el femicidio de Agostina Gisfman, el cual no sólo implica un nuevo gasto de recursos y un ataque a la tarea democrática de Justicia que tenía el jurado, sino que también demoró aún más la respuesta a la familia de la joven asesinada. La jueza Leticia Lorenzo opinó que "se relajaron los controles" en el edificio judicial.

Como ya se informó, la noticia de la anulación del juicio de Agostina Gisfman corrió rápidamente y generó consternación, ya que, tras una deliberación complicada el día martes y otras cuatro horas de debate este miércoles, se esperaba un veredicto. Sin embargo, no fue así, ya que al inicio de la jornada, un jurado encontró un mensaje escrito en una pared del baño en tono de amenaza, que rezaba algo como: "Voten bien, sabemos dónde viven" .

Esto, lógicamente, generó un temor que el miembro del tribunal decidió compartir con el resto del jurado que continuaba debatiendo, y todos coincidieron en que la advertencia no los dejaba cómodos para continuar.

"Los jurados manifestaron que no se sentían en condiciones de seguir deliberando con tranquilidad, que no se sentian cómodos", contó la jueza técnica Leticia Lorenzo en diálogo con Telefé Neuquén, motivo por el cual las partes también coincidieron que, ante un fallo influenciado, lo preferible era no avanzar con el proceso.

Aunque se trató de un mensaje neutro, generó aún más temor en los jurados, que entendiblemente no tenían manera de saber qué sería "votar bien" de acuerdo al criterio de quién dejó la amenaza, aceptando un riesgo sin importar qué votaran.

SFP Juicio Femicidio Agustina Gifman (8).JPG Sebastian Fariña Petersen

"Es una situación absolutamente extraordinaria, jamás se habia dado una situacion así", confió la jueza del interior, a la vez que admitió que aunque la trascendencia del caso ayuda a su mayor difusión, también implicó un tráfico mayor de gente en Ciudad Judicial que llevó a un menor control.

"Hemos relajado muchos los controles y eso generó que no tengamos certezas de qué personas han estado transitando por el lugar donde se dio esta situación", expresó.

En este sentido, además, indicó que el baño interno donde fue hallado el mensaje estaba dedicado exclusivamente para los miembros del tribunal popular, pero contaba con una puerta que no estaba trabada que conectaba con el pasillo por donde transita el público, por lo que cualquiera -desde un empleado del organismo, un jurado o un externo- pudo haber entrado y dejado la amenaza.

SFP Juicio Femicidio Agustina Gifman (12).JPG Sebastian Fariña Petersen

"Es una cuestión sumamente grave y estamos muy preocupados", expresó la jueza y reiteró que ahora el Ministerio Público Fiscal se encargará de investigar las responsabilidades de lo ocurrido.

Por otro lado, desde la Oficina Judicial informaron que este próximo viernes 23 se realizará el sorteo de un nuevo jurado popular para intervenir en el nuevo debate, aún por agendar.