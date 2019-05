Juicio por el federal baleado: los testigos se contradijeron

“Nos bajamos, la Policía va a ingresar y se encuentra con que en la puerta había otra de hierro con un candado y, mientras lo cortan, apareció una persona en una ventana. Lo único que escuchamos fue ‘tío, es la Policía’”, aseguró el primer testigo.

El hombre refirió haber estado parado frente a la ventana, ubicada al lado de la puerta de ingreso, en contraposición a la declaración del segundo testigo que indicó que estaban a unos 15 o 20 metros de ahí.

“Nos bajamos y nos quedamos a 15 o 20 metros de ellos. Gritaron que eran policías y abrieron la puerta. Cuando entraron, nos quedamos afuera y solo escuché gritos”, dijo Segundo testigo, en el allanamiento a la vivienda ubicada sobre calle Planas

Fue a pedido de la defensa que luego se reprodujo un video del inicio del allanamiento en cuestión, sobre el que interrogaron al primero por sus discrepancias.

“Muestra el primer momento del procedimiento. No escuché en el video que alguien dijera que es la Policía. Ahí no se escucha lo que dijo el chico, en esta parte no sale. No sé si es chico o chica. Abrió la cortina y se sintió como que camina”, explicó el testigo sobre la contradicción con su testimonio.

Por su parte, el segundo testigo afirmó: “No vi si hubo movimiento en la ventana. No escuché que nadie hablara. El hombre (por Silveira) quiso aclarar la situación y le dijeron que se calle”.

