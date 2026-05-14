Juicio por la muerte de Maradona en VIVO: por qué declaró el médico que lo acompañó en Cuba

Live Blog Post

Pelea entre los fiscales y el defensor de Luque

Ante una nueva interrupción de Francisco Oneto, el defensor de Leopoldo Luque, que objetó una pregunta del fiscal Ferrari, el representante del Ministerio Público Fiscal se enojó, cortó su interrogatorio a los gritos y dijo que no va a preguntar más.

"Es insoportable, hace caras para todo. Es imposible trabajar así", reclamó Ferrari sobre el rol de Oneto.

"Ya lo advertí y voy a volver a hacerlo. Se ríen a espalda de los testigos, hay gesticulación, hablan. Es una falta de respeto. Usted (a Oneto) no quiere acatar las reglas, es imposible desarrollar el juicio así", adivirtió el juez Gaig.

Tras un tenso momento hay un cuarto intermedio y la audiencia se retoma a partir de las 14 horas.