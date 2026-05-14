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La Mañana Diego Armando Maradona

Juicio por la muerte de Maradona en VIVO: por qué declaró el médico que lo acompañó en Cuba

Mario Schiter dio detalles sobre su relación con el futbolista y confesó que lo contactaron días antes que Diego muriera.

Schiter contó que Desde 2004 no volví a tener contacto con el paciente hasta 2020 cuando me llama un gerente del área de gestión de Swiss Medical.

Schiter contó que "Desde 2004 no volví a tener contacto con el paciente hasta 2020 cuando me llama un gerente del área de gestión de Swiss Medical".

En una jornada clave del nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona, el proceso entra en una instancia decisiva con la declaración de dos de los principales imputados: el neurocirujano Leopoldo Luque y el psicólogo Carlos Díaz.

La audiencia de este jueves está marcada por la exposición de chats, audios y conversaciones polémicas entre parte de los acusados, materiales que la Justicia considera centrales para reconstruir lo ocurrido en los días previos al fallecimiento del exfutbolista y determinar posibles responsabilidades.

Tanto Luque como Díaz pidieron declarar para intentar dar contexto a los mensajes incorporados la audiencia pasada por la fiscalía, encabezada por Patricio Ferrari y Cosme Irribarren.

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Pelea entre los fiscales y el defensor de Luque

Ante una nueva interrupción de Francisco Oneto, el defensor de Leopoldo Luque, que objetó una pregunta del fiscal Ferrari, el representante del Ministerio Público Fiscal se enojó, cortó su interrogatorio a los gritos y dijo que no va a preguntar más.

"Es insoportable, hace caras para todo. Es imposible trabajar así", reclamó Ferrari sobre el rol de Oneto.

"Ya lo advertí y voy a volver a hacerlo. Se ríen a espalda de los testigos, hay gesticulación, hablan. Es una falta de respeto. Usted (a Oneto) no quiere acatar las reglas, es imposible desarrollar el juicio así", adivirtió el juez Gaig.

Tras un tenso momento hay un cuarto intermedio y la audiencia se retoma a partir de las 14 horas.

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"Lo que se vio en la autopsia fue un corazón agrandado"

"No soy forense, entonces voy a reproducir lo que escuché. En una autopsia, yo esperaría ver algo que ocurrió en la vida del paciente, trataría de ligar una historia. Lo que se vio en la autopsia fue un corazón agrandado de tamaño, que agrandado de por sí no tiene un valor taxonómico. Es decir, mediciones, tamaño, peso", explicó.

"La autospia confirma lesiones, una dilatación global de cavidades asimétrica. Tenía líquido en el abdomen, cuando uno ve líquido de característica similares, si miro la historia del paciente, me parece razonable", especificó el médico.

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Los detalles de la muerte de Diego y su autopsia

En otro pasaje de su declaración, el profesional brindó algunos detalles sobre la muerte del exfutbolista. En su rol de veedor durante la autopsia, Schiter declaró que vio signos de una cardiopatía estructural crónica por las lesiones de su corazón: fibrosis, microinfartos y dilatación global de cavidades asimétricas.

"La insuficiencia cardíaca congestiva latente es que en cualquier momento se puede descompensar. No hay motivo para no tratarlo de por vida", señaló.

"Tenía líquido en el pericardio, en la pleura, en el abdomen. Cuando uno ve líquido de características muy similares en distintos sitios: es una insuficiencia cardíaca congestiva", agregó.

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Lo contactaron días antes de la muerte de Maradona

Schiter contó que "Desde 2004 no volví a tener contacto con el paciente hasta 2020 cuando me llama un gerente del área de gestión de Swiss Medical, recordaba mi historia con Maradona y me preguntó si podía ir en consulta a la clínica Olivos a verlo porque el jefe de terapia había pedido una segunda opinión respecto del paciente", explicó durante su declaración en el juicio.

"Me llamaron el 4 o 5 de noviembre porque querían que diera mi opinión respecto de la excitación psicomotriz. Me preguntaron cómo la controlaba. Usábamos propofol, fentanilo. Pero la propuesta era utilizar otra droga que no solo disminuye la excitación psicomotriz y aplicarla tiene un riesgo. Ya lo estaban haciendo, es una droga que requiere consentimiento informado porque puede traer trastornos secundarios", detalló.

"Él tenía que continuar su tratamiento en un dispositivo. Se podía una internación domiciliaria o centro de rehabilitación de tercer nivel, que es lo que yo propuse", declaró.

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Qué declaró el médico que acompañó a Maradona en Cuba

Mario Schiter dio detalles sobre su relación con el futbolista, que comenzó por 1999 cuando se desempeñaba en terapia intensiva en Flenni. "Él tuvo un episodio de intoxicación aguda en Punta del Este por cocaína. Ingresó al sanatorio de Punta por una arritmia grave, conocida como torcida de punta, muy grave, por suerte tuvo un buen manejo y pudo salir adelante. Me convocaron para el traslado, la idea era traerlo a Buenos Aires", explicó.

"Luego lo seguí durante toda su internación y le hicimos los estudios cardiológicos", agregó.

Y contó cómo surgió la opción de ir a Cuba: "No sabíamos como trasladarlo, había dos vuelos semanales y me pidieron que montara una terapia intensiva en un vuelo, lo mismo en una ambulancia pero en un vuelo. Llevamos los equipos por cualquier emergencia que pudiera surgir en el avión, gracias a Dios no hubo ninguna porque la situación era crítica", dijo.

Y detallo que dependía 100% del médico Alfredo Cahe "designaba un especialista para cada cosa. Lo veía con un rol de director de orquesta".

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