Juicios a CFK: la nueva Oficina Anticorrupción seguirá las querellas

También son querellantes organismos como la Unidad de Información Financiera y la AFIP. ¿Se bajarán de los alegatos? ¿Cambiarán el tono y no serán tan acusatorios? En cualquiera de estos casos, quedará expuesto el fiscal Abel Córdoba, quien tendrá un rol determinante como acusador. Según Infobae, Córdoba avusaría a Báez y al resto de los acusados por las maniobras de lavado de dinero, pero no mencionaría la obra pública en Santa Cruz como delito precedente, lo cual no es un dato menor: ese juicio tiene a la ex Presidenta como uno de los principales acusados.

