Julio De Vido pidió licencia y busca zafar de la cárcel

En la reunión de hoy, Cambiemos buscará emitir dictamen para habilitar el debate mañana en Diputados y votar en una sesión especial los pedidos de desafuero contra De Vido solicitados por los jueces Luis Rodríguez y Claudio Bonadio. El ex ministro, además, renunció a la presidencia de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. La licencia y esta renuncia suponen estrategias para lograr que los camaristas desistan de pedir su detención -dado que no tendrá influencias- en caso de que mañana Diputados le quite los fueros. De ser así, y si los camaristas no dicen lo contrario, De Vido quedará inmediatamente preso.

La carta que le mandó a Monzó

“Es la privación ilegítima de mi libertad la única motivación que persiguen dichas solicitudes, ya que como señalé más de una vez, en mi caso mis fueros nunca existieron”, dijo De Vido en un escrito que presentó ante el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, en el que indicó que pedía licencia a su cargo de legislador y renunciaba a la presidencia de la Comisión de Energía.