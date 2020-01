Junto a las empresas, remediarán vertidos de hormigón en la barda

Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente de la Municipalidad, celebró la participación de las empresas en la remediación. Según detalló, no hay evidencia suficiente para acusar a ninguna compañía en particular, pero se puede comprobar que el vertido fue producto de un proceso industrial y no a partir de la desaprensión de los vecinos. "Es imposible que ese daño lo haya causado un particular con un balde de cemento", afirmó.