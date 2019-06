"El 27 de septiembre entorpecieron un proceso que llevaba seis meses, en un Concejo Deliberante que tenía muchas sillas para que el pueblo pueda presencia un debate que es pública pero ese día no se podía acceder", señaló Jure en LU5.

Embed

La representante del FIT manifestó que el intendente Horacio Quiroga usa el cuerpo legislativo "como una escribanía para las empresas concesionarias" y agregó que estas compañías se llevan “2000 millones de pesos del presupuesto municipal todos los años”.

Respecto de los incidentes de septiembre, Jure indicó que ese día el Concejo estaba vallado y militarizado. “Quieren usar esta causa para adoctrinar a los trabajadores municipales, avanzaron en la reforma confiscando los aumentos que van al IMPS”, indicó.

“Pusieron una valla para que no haga uso de mis funciones, me negaron el ingreso. Pino debería presentar todos los videos, porque mi ingreso quería hacerse por donde no había manifestantes, por las cocheras”, agregó y se mostró preocupada porque el Poder Judicial ceda ante estas presiones, en referencia a las palabras de Pino.

LEÉ MÁS

Incidentes en el Deliberante: acusan a Jure por atentado y resistencia a la autoridad