"Feinmann se levantaba un d铆a de malhumor y tuiteaba algo acerca de m铆 agredi茅ndome. Eso de la nada, incluso durante sus vacaciones. Tuve que entender a la fuerza que 茅l pod铆a atacarme en cualquier momento porque tiene una obsesi贸n y un ensa帽amiento conmigo permanente鈥, declar贸 la ex pareja de Amado Boudou en revista Pronto.

"Integrantes de la agrupaci贸n Periodistas Argentinas se reunieron con los due帽os de (la productora) Jotax y les manifestaron que en Am茅rica tiene que haber un protocolo de g茅nero inmediatamente porque no puede ser que una mujer sea hostigada en los pasillos del canal y que no exista un protocolo elaborado para defender a la persona agredida",se帽al贸.

Adem谩s, cont贸 que sus compa帽eras de Incorrectas se sienten impotentes al no poder manifestar lo que piensan: "Todas, desde Mica Viciconte hasta Carolina Losada. Todas me expresaron su preocupaci贸n y muchas de ellas me manifestaron sus ganas de hacer una defensa m谩s contundente pero sent铆an miedo de alguna reprimenda por parte del canal. Me pidieron disculpas y las entiendo porque me pasar铆a lo mismo. Es el mensaje que se est谩 dando: chito la boca porque te qued谩s afuera".

"A Feinmann me lo cruzaba de lejos y me miraba de manera intimidante. Sal铆a del estudio en un corte para ir al ba帽o y ten铆a que estar fij谩ndome si 茅l estaba o no en los pasillos para poder circular tranquila", asegur贸.

LE脡 M脕S

Esc谩ndalo: K盲mpfer denunci贸 que la echaron de Incorrectas por pedido de Feinmann

脕ngel de Brito trat贸 de c铆nica a Agustina K盲mpfer

K盲mpfer explot贸 contra Feinmann: "Dej谩 de hostigarme y agredirme"