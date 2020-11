Karina escrachó al jurado del Cantando: "Cada uno hace lo que se le canta el culo"

Floppy Tesouro se convirtió en Shakira y junto a Pablo Turturiello cantaron "Suerte"

Moria halagó a Floppy y le puso un 8: "A mí me encanta Floppy, me encanta lo que ofrecen. Su cintura es un cachetazo. Acá no hay una cuestión personal, pero les voy a poner un 8". Ese puntaje de La One fue el disparador para que Karina saltara como leche hervida.

Tras hacerle filosas observaciones y marcaciones a Tesouro, la Princesita señaló: "Yo hago lo que puedo, pero algunos son muy permisivos, no muy críticos. Uno trata de no ponerse en el detalle, detalle, detalle técnico, y sale el 6. Siempre son así".

Nacha Guevara y Karina “La princesita" criticaron la performance de Floppy Tesouro como Shakira

Karina también hizo un mea culpa y recordó que ella una vez puso un 1 por un enojo con una coach y que luego se arrepintió. Lo cierto es que a la hora de opinar sobre el rol de sus compañeros, la cantante tuvo un tremendo exabrupto: "¡No seamos hipócritas! Cada uno puede hacer lo que quiera. Ponen 10 cuando no se lo merecen, ponen un 1 cuando no se enojan (risas). ¡Esto es un desastre! Todos tenemos visiones muy distintas, por eso no me meto. Si fuera un concurso en el que tuviésemos que priorizar técnicas de canto, sería un desastre. Cada uno hace lo que se le canta el culo".