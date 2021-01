Kicillof apuesta a la esperanza en este 2021

En menos de 24 horas, el video de Axel Kicillof publicado en Twitter superaba los 800 "me gusta" y había sido replicado por sus seguidores en más de 200 oportunidad. Además, tenías cerca de 80 comentarios.

Kicillof le respondió a Fernán Quirós sobre la vacuna rusa

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, respondió este miércoles, 30 de diciembre, a las críticas del ministro de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fernán Quirós, hacia la vacuna rusa, la Sputnik V.

Fernán Quirós destacó la importancia de acceder a la información técnica antes de aplicarse la vacuna rusa, Sputnik V, que comenzó a ser distribuida desde este martes, 29 de diciembre, en todo el territorio argentino. Esto generó la reacción inmediata de Kicillof.

Axel Kicillof habló con Radio Con Vos y respondió a las críticas de Fernán Quirós sobre la Sputnik V: "Yo me aplicaría cualquier vacuna, siempre y cuando la apruebe la Anmat. No sé nada de bioquímica, pero la Anmat es clase 4, tiene especialistas muy reconocidos y tomó la decisión de recomendar el uso de la vacuna. Y yo confío en ellos, como cuando me tomo una aspirina o le pongo un antibiótico a mis hijos".

Kicillof fue el primer gobernador en aplicarse este martes por la mañana la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, con lo que dio por iniciada la campaña de vacunación en el territorio provincial. Kicillof se aplicó la dosis de la vacuna alrededor de las 8.30 en el Hospital San Martín, de la ciudad de La Plata.