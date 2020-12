Kicillof le responde Fernán Quirós sobre la vacuna rusa

Axel Kicillof habló con Radio Con Vos y respondió a las críticas de Fernán Quirós sobre la Sputnik V: "Yo me aplicaría cualquier vacuna, siempre y cuando la apruebe la Anmat. No sé nada de bioquímica, pero la Anmat es clase 4, tiene especialistas muy reconocidos y tomó la decisión de recomendar el uso de la vacuna. Y yo confío en ellos, como cuando me tomo una aspirina o le pongo un antibiótico a mis hijos".