Koeman habla sobre las últimas declaraciones de Messi

RONALD KOEMAN.jpg Ronald Koeman, habla sobre la declaración de Messi.

En ese sentido, Ronald Koeman dio una conferencia de prensa y se refirió a Leo, su lesión ysus declaraciones en la charla que mantuvo con el periodista Jordi Évole. "Messi tenía molestias en su tobillo, no ha podido entrenar ni está en condiciones de jugar ante el Eibar, por eso le hemos dado dos días más. En principio regresa después del partido, nuestro doctor nos ha dicho que una semana sin entrenar será suficiente para que esté bien", respondió el entrenador ante las consultas de la prensa. Además, agregó: "Necesitamos que otros jugadores estén en su mejor forma y efectividad delante del arco, y más con su ausencia ".

"No la vi en directo, pero sí lo que salió en la prensa. Me parece perfecto que haga una entrevista para saber sus opiniones. Siempre estuve tranquilo, no influye que diga que esperará a final de temporada para decir si se queda o no. No puedo influir, lo que podemos hacer es sacar su mejor rendimiento en los partidos y ya veremos qué puede pasar", comentó Ronald Koeman, DT del Barcelona.