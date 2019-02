La alegría del Pope Díaz, el neuquino de Sol de Mayo

La joyita de 19 años, ex Pacífico, que en los últimos años experimentó un sorprendente crecimiento en su carrera, quedó fuera de la lista de convocados pero ello no lo privó de ser parte de la delegación y un testigo privilegiado del resonante batacazo. “Una experiencia inolvidable, estuve ayudando desde afuera, alentando al grupo. Tuve un poco de bronca al principio porque todos queríamos estar pero luego me di cuenta de que estaba siendo parte de un momento histórico por lo que había que apoyar. De a poco vamos cayendo, nos vamos dando cuenta de lo que logramos”, comenta este talentoso volante oriundo de Centenario.