La anécdota de Flores con el áspero Hrabina, al que le dio pasto de comer

Pero hay una anécdota divertida que no pasa inadvertida y muchos recuerdan en las redes sociales. Cuentan que el Bambi estaba imparable, intratable. Su marcador era el áspero Enrique Quique Hrabina que no podía controlarlo. El ex lateral izquierdo del xeneize en la década del 80' era un hueso duro de roer para cualquier delantero. Pero Flores se le escapa todo el tiempo. Por un lado y por el otro...