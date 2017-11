La ayuda de Darín a Calu en su peor momento

“Yo fui parte de un acoso. A mí nadie me lo tiene que contar, yo lo viví en carne propia. De hecho, estoy escribiendo para poder sacármelo de encima” escribió Calu en Twitter. Además, agregó: “No voy a llevar el tema a la Justicia porque no creo en la justicia argentina, pero quiero sacármelo, contándolo”. En ese entonces, Darthés comenzó acciones legales contra la morocha, las cuales no terminaron en nada pero se reflotaron la semana pasada ante una nueva aparición pública de la actriz hablando del tema.

Mano Santa: En ese momento, Calu salía con el Chino, por lo que su suegro salió en su defensa.

Según la abogada de Darthés, Ana Rosenfeld, en 2013 recibió una llamada de peso. Era Ricardo Darín, quien intercedió en la pelea judicial ya que Calu era pareja de su hijo, El Chino.

Según el abogado de Calu, la actriz denunció a su ex compañero por ser "muy intenso en las escenas de los besos" . Según el abogado de Calu, la actriz denunció a su ex compañero por ser "muy intenso en las escenas de los besos" .

Rosenfeld contó el motivo del llamado de Darín: “Este tema tiene que terminar acá porque se puede estar hablando de una malinterpretación y no es un tema que le haga bien a Calu que avance”, le pidió el actor. Lo que explica por qué no continuaron las acciones legales contra Rivero.

Aunque la llama se reavivó ante la noticia de que Calu publicaría un libro contando su situación como víctima, teniendo a Darthés como victimario. Por eso, ahora el actor sí demandó a su ex compañera por “daños y prejuicios”.

La abogada de Darthés se dirigió feroz hacia Calu: “Si vos querés vender un libro, que no sea a costa de Juan”. Y sostuvo “Si tiene algo que decir, que vaya a la justicia, porque si lo escribe en un libro, el daño y por ende el reclamo y la indemnización que estamos pidiendo va a ser mayor”.

El abogado de Calu sostuvo que tienen testigos como Enrique Estevanez, gente a la cual Calu les dijo que Darthés “era muy excesivo” a la hora de besarla en la ficción.

Ya no hay perdón: “Me paré por pedido de Darín”, aseguró la abogada de Darthés. Hoy no hay vuelta atrás.

Calu Rivero confirmó que fue acosada en Dulce amor