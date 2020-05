La chance olímpica que se esfumó por la pandemia y el después

“Se hace lo que se puede”, coincidieron. “Estoy haciendo una rutina física que me da mi hermano Martín. Mucho más no puedo hacer”, señaló el espaldista, quien venía afilado tras estar en Colombia un mes (en Boyacá), participando de un campus de altura y luego entrenando en Santa Fe, con vistas al Campeonato Sudamericano de Deportes Acuáticos 2020 que se iba a realizar en marzo (era selectivo para Tokio) y fue suspendido por la pandemia”.

Lo ganado “se pierde absolutamente todo”, se lamentó Agustín, quien se relaja “jugando a la play, viendo películas y series en Netflix”, para mitigar la ansiedad de la espera.

En tanto, Iñaki Basiloff, que buscaba su clasificación para los Juegos Paralímpicos de Tokio (finalmente suspendidos), también sufrió los efectos de la pandemia. Incluso lo llegó a vivir muy de cerca ya que se tuvo que volver de Italia, de la ciudad de Lignano Sabbiadoro -hacia donde había viajado para competir en la segunda fecha de la Liga Mundial- por la gravedad de la situación que a fines de febrero empezaba a manifestarse con más fuerza en ese país.

Desde entonces entrena en su hogar. “Hago trabajo físico y también en la pileta que tenemos en casa, pero ahora no por el frío”, recalcó. Cree que la vuelta va a ser dura “porque no es lo mismo entrenar en una pileta de seis metros que en una de 25”.

Iñaki, que ya tenía la marca para Tokio en su especialidad, los 400 metros libres, sintió el impacto de la postergación para el año próximo. “Me afectó mucho porque tenía la marca y ahora la voy a tener que revalidar, aunque por suerte son accesibles”, se ilusionó. “Al principio me puse mal pero bueno, ahora trato de pensar en otras cosas y seguir para adelante”, comentó confiado.

En el margen que deja el tiempo de entrenamiento hay lugar para el relax. “Estuve viendo películas con mi familia y la serie The Last Dance sobre Michael Jordan que me gustó mucho”, contó.

