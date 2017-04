La ciencia asegura que las lesbianas disfrutan más

Tal demostración surge de un informe publicado en los Archives of Sexual Behaviour, realizado por las universidades de Indiana, Chapman y Claremont Graduate, en Estados Unidos. El estudio reveló que si bien los diferentes comportamientos de las parejas pueden tener una influencia fundamental en la frecuencia de los orgasmos, la heterosexualidad no es factor determinante para garantizar este hecho.

La publicación sirve para derribar una serie de mitos. La encuesta tuvo a más de 52 mil personas, con 26.032 hombres heterosexuales, 24.102 mujeres heterosexuales, 1.112 mujeres bisexuales, 550 hombres bisexuales, 452 hombres homosexuales y 340 mujeres homosexuales, y reveló una serie de informaciones que llaman la atención.

El principal mito en la sexualidad femenina es que la relación sexual entre dos mujeres es incompleta, ya que no se produce el coito (sin tener en cuenta los accesorios con los que sí puede darse la penetración). La conclusión de los investigadores parte de aquí: “El hecho de que las mujeres homosexuales lleguen al orgasmo con más frecuencia que las mujeres heterosexuales indica que muchas mujeres podrían -potencialmente- experimentar mayores tasas de orgasmos”. En contrapartida, este estudio viene a decir que, de hecho, las relaciones entre mujeres resultan más satisfactorias. También, que el 95% de los hombres heterosexuales, el 89% de los homosexuales y el 88% de los bisexuales llegan al clímax. La brecha, sin embargo, era mucho mayor analizando el orgasmo femenino, ya que si bien llegaban al orgasmo el 86% de las mujeres homosexuales, sólo lo hacían el 66% de las bisexuales y el 65% de las heterosexuales.

“Parece que las mujeres heterosexuales salen perdiendo en este estudio y nos hace pensar que el modelo de sexualidad normativa en el que parece que todavía nos encontramos no las favorece. Es porque seguramente nos seguimos moviendo en un modelo de relación erótica en el que sigue primando un tipo de conducta puramente penetrativa y genital, que les queda corto a las mujeres que se acuestan con hombres”, explicó la sexóloga española Marta Pascual, especializada en LGTB.

Razones para entender los resultados

Otro factor a tener en cuenta en estas conclusiones, según la experta Marta Pascual, es “el conocimiento del cuerpo propio que facilita el contacto con el cuerpo de la pareja del mismo sexo. Esto no significa que no haya que explorar, investigar y descubrir, sino que se cuenta con más claves para llegar al encuentro erótico, y eso en sí mismo es un estímulo que potencia el deseo”. Pascual sostuvo: “Las prácticas o conductas eróticas y amatorias entre dos mujeres van a ser más ricas y variadas porque hay más puntos de interés y no existe un solo lugar en el que quedarse”.