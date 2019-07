colectivera bariloche.jpg

Un vecino de la localidad se subió a su colectivo y quedó maravillado con el esfuerzo de la mujer que se detenía cada vez que otro automovilista no podía seguir en ruta.

“Ni Macri ni Cristina: Patricia Duarte, conductora de la línea 21 que es una capa absoluta, en medio de la nevada se bajaba del bus y ayudaba a los conductores que se habían cruzado en la ruta, y luego volvía al volante y entre bromas tranquilizaba a los pasajeros asegurándoles que íbamos a llegar al centro. Impresionante mujer”, dice el post en la cuenta de Facebook de Gabriel Mosquera que ya fue compartido 1200 veces.

LM Neuquén contactó a la colectivera que aún está emocionada y sorprendida por el reconocimiento de tantas personas que alagaron su labor en las redes sociales.

“No es fácil vivir en medio de un temporal de nieve, no es fácil conducir un vehículo de semejante tamaño y no es fácil contener a las personas que ya cargaste, no desmoralizarlos, sino animarlos a que va a estar todo bien”, contó la mujer, quien igualmente destacó que todos los vecinos son “muy solidarios” y también sus compañeros choferes.

Patricia trabaja en esta empresa de transporte hace dos años y medio, cuando abrieron la posibilidad de que también mujeres sean choferes. Antes estuvo en servicios puerta a puerta.

“Aunque no nos conocemos los barilochenses estamos acostumbrados al temporal y somos solidarios. Tenemos hielo, nieve, ceniza”, describió.

El viaje donde el vecino Mosquera se maravilló con la acción de la colectivera fue el sábado pasado, en un recorrido que va desde la terminal de Ómnibus hasta el kilómetro 10 para luego llegar a los barrios cerca del lago Moreno. “Ese día todas las calles estaban cubiertas por nieve, la verdad que no se puede creer, es excesiva la nieve, es la más grande temporada de los últimos años”, contó.

“A mí no me da miedo, hace años que perdí la adrenalina, pero sí todo el viaje tengo que poner técnica y ser muy respetuosa con las distancias por los frenados. Además, voy mirando todo el tiempo la temperatura”, contó la colectivera, quien también recuerda esa jornada de trabajo con mucha emoción.

En su recorrido al cruzarse con otros colectivos todos los choferes están dispuestos a ayudar y a colaborar cuando hay que hacer alguna maniobra para doblar. “Estaba muy difícil la ruta, y había una camioneta delante con una familia de turistas y cada 100 metros se quedaban patinando en la nieve”, relató la mujer, quien agregó: “Teníamos que bajar y empujarlos y darles envión para que ellos salgan y poder seguir nosotros”.

Rosas de acero al volante

Luego de que en mayo pasado el titular de Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Rosario, Manuel Cornejo, dijo que “el cuerpo de la mujer no está preparado para manejar un colectivo", colectiveras del país conformaron un grupo de Facebook donde comparten sus vivencias diarias.

El grupo “Rosas de acero al volante” ya cuenta con más de 700 participantes y la colectivera de Bariloche, Patricia Duarte es la administradora de la Patagonia.

“Todas estamos capacitadas para manejar y queremos que se cumpla el 30% de cupo de mujeres en las empresas de transporte”, afirmó Duarte. En el grupo hay representantes femeninas de todas las provincias.

