En la última semana, se reportaron 13 efectivos neuquinos contagiados de Covid-19 en la comarca petrolera de Cutral Co y Plaza Huincul. Dos están con asistencia respiratoria y uno de ellos en estado delicado, confiaron desde la Policía a este diario. En total, a la fecha, hay 20 casos activos en la fuerza provincial.

"Entre la semana pasada y el fin de semana, se confirmaron 13 casos activos en las localidades de Cutral Co y Plaza Huincul", confirmó el comisario Walter San Martín, director de Personal de la Policía del Neuquén, y agregó que a raíz de este foco se debió aislar a otros 35 efectivos por prevención.

Si bien, el nexo epidemiológico es investigado por el Ministerio de Salud de la provincia, desde la fuerza se detalló que el primer caso saltó en un penitenciario de la U21 de Cutral Co. "Fue el primero en dar positivo, pero no quiere decir que haya contagiado a los demás", indicó el comisario sobre el contagiado en el penal, donde en total hay cinco casos activos, todos penitenciarios.

En cuanto al resto de los casos activos, San Martín detalló que hay 2 en el comando radioeléctrico, 1 en la Comisaría Sexta, 1 en la División de Sanidad de Cutral Co y 4 en la División de Investigación de Cutral Co. "De estos cuatro últimos, dos de ellos están internados con asistencia respiratoria. Uno en el hospital de Cutral Co en una sala común y otro en una clínica privada de Neuquén", explicó el comisario y resaltó que el efectivo que se encuentra desde el sábado en la capital provincial tiene 39 años y recibió tratamiento de plasma: "Está a la espera de la evolución".

Aún quedan casos activos en Neuquén capital

Por otro lado, consultado sobre la cantidad de casos activos de Covid-19 en toda la provincia, el director del Departamento de Personal confió que a la fecha solo tienen los contagiados en la comarca petrolera y 7 en Neuquén capital. Sobre éstos últimos indicó que "están todos en su casa" y que ya no queda ningún penitenciario positivo.

"Nosotros sabemos que esta situación podía llegar por estar expuestos por nuestra función y también sabemos que hay transmisión comunitaria", expresó el comisario San Martín al ser consultado sobre el nuevo foco de contagio y agregó que están reforzando los controles sobre las medidas de bioseguridad.

"Respetamos las medidas del aislamiento, no compartir elementos, usar alcohol en gel y usar los materiales de bioseguridad, pero ahora todos estamos expuestos porque el virus ya circula en la calle".