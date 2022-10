La Comisión de los 25 y el primer paro nacional contra la dictadura

La excusa del golpe del 24 de marzo, fue combatir a la guerrilla, pero su verdadero objetivo era imponer el modelo económico liberal, y como condición necesaria, debían debilitar al movimiento obrero organizado. No intervenir a todas las organizaciones gremiales como se hizo en 1955, era parte de una estrategia de dividir al movimiento obrero.

El 20 de abril Clarin recoge declaraciones del entonces Ministro del Interior Albano Harguindeguy : “consultado sobre si los intentos de unidad que realizan los dos grandes grupos gremiales no significan un problema para el Proceso, el ministro respondió : “Yo creo que sí, porque el tipo de reunificación que pretenden realizar, no está de acuerdo con el reordenamiento gremial que ha fijado el gobierno de la Nación, donde las pautas de la Junta Militar han determinado la existencia de organizaciones sindicales hasta el segundo grado. Este tipo de reunificación, está pretendiendo nuevamente, tener un organismo máximo, con una dirección sindical única, que casi siempre, estuvo fuera de lo que es su función específica, es decir que más allá de la función sindical, se incursionó en el campo político. Esto va en contra de los de lo que son los principios liminares de este Proceso” afirmó.

Harguindeguy.png

Sin duda los militares tenían muy claro el peligro que significaba para ellos una CGT única, e identificada políticamente con el peronismo. Recordemos que desde 1945 el peronismo fué quien forjó el concepto de CGT única. En julio de 1947 el entonces Presidente Perón exponía ante el auditorio de la CGT : “El gobierno necesita sindicatos organizados y necesita una central obrera tan poderosa como sea posible, porque ese es el apoyo que ha de tener en el futuro para poder cumplir los grandes destinos de esta Patria. Una gran central obrera es la mejor garantía para el gobierno, que no cuenta con otra fuerza que la fuerza del trabajo.”

La Comisión de los 25 convoca paro nacional

El sábado 22 de abril, los 25 se reunidos en el local de la Union Obrera Molinera, dan a conocer su decisión de convocar una “Jornada de Protesta Nacional” para el viernes 27 de abril. En dicha reunión se “dieron por agotadas las conversaciones con la CNT para establecer una estrategia común.” . La convocatoria a un primer paro nacional contra la dictadura se venía madurando desde hacía tiempo. Sorprendió al periodismo que el documento de tres carillas llamando al paro, fue dispuesto en una reunión tan breve, que alguno de los firmantes llego tarde, cuando todos se estaban retirando. Señal que el documento venía elaborado y conversado hacía varios días.

En general el extenso documento tenía un tono de reclamos no abiertamente confrontativo con el gobierno militar. Incluso se hace alusión al conflicto con Chile que en esos meses estaba tomando fuerza, siendo que el 2 de mayo, se iba a conocer el Laudo Arbitral británico, favorable a Chile. El documento hace alusión a que “una soberanía territorial no tendría sentido donde si se asentara en un pueblo empobrecido”.

En la parte final resolutiva, se explicitan los objetivos del paro: “Los sectores económicos nacionales ven deterioradas y anuladas sus posibilidades de supervivencia, por destrucción del mercado nacional, las importaciones, la imposibilidad de la industria de exportar y un mercado financiero que traba la inversión genuina y nos va transformando a todos en protagonistas de una gran “Kermés Nacional” especulativa y de corto plazo. El sindicalismo organizado, sus dirigentes responsables, no pueden estar ausentes, advirtiendo por medio de una protesta nacional, que elimine las posibilidades de anarquía, que ya se están manifestando y por ende la vigencia de las ideas contrarias al ser nacional.”

“Además la protesta nacional llama a las autoridades nacionales al cambio de la actual política económica encontrando así el camino hacia la auténtica unidad nacional. El camino está abierto, los trabajadores argentinos profundamente nacionales y cristianos queremos ser protagonistas de nuestro deber responsable frente a nuestros hijos. Por todo lo antedicho la Comisión Nacional de los 25 Gremios llama a todos los sectores nacionales a realizar el próximo 27 de abril una Jornada de Protesta Nacional en defensa de:

1) restitución del poder adquisitivo del salario y plena vigencia de la ley 14250

2) oposición a la reforma de la ley de asociaciones profesionales

3) oposición a la reforma de la ley de obras sociales

4) prescripción de la ley de prescindibilidad y reparo de los despidos masivos que origina

5) normalización sindical y de obras sociales

6) terminante oposición a las modificaciones de los aportes previsionales legales y convencionales

7) libertad para las actividades sindicales y derogamiento de las disposiciones limitativas

8) libertad de detenidos y esclarecimiento de los casos de sindicalistas desaparecidos

9) defensa de la economía producción e industria nacional

10) corrección de la política arancelaria”

Finalizaba diciendo : “Esta jornada de protesta Nacional los trabajadores la haremos efectivo no concurriendo a nuestras tareas el día 27 de abril quedándonos en nuestras casas junto a nuestras familias meditando y deseando ser sorprendidos. Ojalá que esté fuerzo orgánico y pacífico sea comprendido y no lleve a transitar el camino de la unión nacional”

Una parte de la UOM participante de la CNT no apoyaba el paro. Pero un plenario de seccionales de la UOM integrado por Baluch de la Matanza, Marcos de Capital, Mingo de Vicente López, Belén de Avellaneda, Salas de Rosario, Romero de Córdoba, Quiroga de Bahía Blanca, Gutiérrez de San Juan y Martínez de Paraná, adhieren a la jornada de protesta. En el balance posterior del paro se verá muy claro la participación de estas seccionales.

En Clarín puede leerse una declaración de ADIBA (Asociacion de Industriales de la Pcia de Bs As) : “Pese a que el empresariado industrial nucleado en ADIBA, no ha participado, ni propiciado las medidas adoptadas por un sector sindical, no puede dejar de manifestar, que algunas de las causales invocadas, sobre todo aquellas originadas por la política económica, merecen nuestra preocupación, especialmente en lo que hace a la necesidad de defender a la industria nacional.” Firmaba su presidente Aldo Raminjak.

1.jpg

Detienen a todos los integrantes del los “25”

En la tarde del 23 de abril veinte gremialistas pertenecientes a la “Comisión de los 25”, fueron detenidos por la Policía Federal, al abandonar la Dirección Nacional de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, en Moreno 769, donde habían sido citados para ratificar o rectificar esa decisión. Fueron detenidos en el hall del edificio: Roberto García de taxistas; Carlos Cabrera de mineros; Enrique Mico del vestido; Jorge Luján de obreros del vidrio; Gerónimo Izetta de municipales; Fernando Donaires y Demetrio Lorenzo de alimentación; Natividad Serpa de obras sanitarias; José Rodríguez de SMATA; Raúl Crespi del SUPE; Saúl Ubaldini de cerveceros; Roberto Digon de tabaco; Delmidio Moret de la Federación de Luz y Fuerza; Víctor Marchese del calzado; Rodolfo Soberano de molineros; Raúl Ravitti de ferroviarios; Ramón Gaetani de aceiteros y Alberto Campos de la UOM. Asimismo fueron detenidos varios gremialistas que se encontraban en un bar en la esquina de Moreno y Piedras aguardando que finalizará la reunión entre ellos el titular de la Federación de Camioneros Francisco Racicky y el dirigente aceitero Felipe Mascali.

Los integrantes de la comisión de los 25, habían sido citados por el director del organismo doctor Emilio Daireaux para ratificar o rectificar el documento emitido. Les fue leído un cuestionario de seis puntos para que respondan. Obviamente se negaron a responder y a la salida del edificio los esperaba la policía con el listado de nombres para detenerlos. Conscientes de que esto podía pasarles, los 25 habían armado un Comite de Huelga, con dirigentes de segundas lineas para que continuaran organizando el paro.

algunos de los detenidos.png

En una charla del Centro de Estudios Laborales en abril del 2021, Roberto Digon recordó: “todos los gremios mandaban sus dirigentes a los 25, de la UOM venian Guerrero, Marcos y Hugo Curto d uno de los que mas participaba (...) Donaires, Soberano e Izetta tuvieron una conducta ejemplar en la cárcel. (…) El juez de la causa buscaba definir quienes eran los cabecillas, así que decidimos hacernos cargo seis compañeros : Roberto Garcia de taxistas, Mico del vestido, Castillo de conductores navales, Ravitti de ferroviarios, Demetrio Lorenzo de alimentación y yo. El juez Giletta nos proceso. Estuvimos nada mas ocho meses en la carcel de Caseros,(..) gracias a la presión política y a la presión internacional que fue muy fuerte, nos liberaron”.

Según los diarios de la época, de los seis procesados: García, Ravitti y Digon cargaron con la responsabilidad penal mayor, y los otros tres Mico, Lorenzo y Castillo fueron encuadrados en un articulo de la Ley 21.400 mas leve. Esta diferenciación no la hace Roberto Digon en su relato y ademas dice estuvimos presos “nada mas” que ocho meses… Es interesante observar la dignidad de sus conductas y la estrategia procesal que usaron, para que de 20 detenidos, la mayoría quedase en libertad para seguir la lucha.

En Córdoba fueron detenidos los dirigentes Manir Fatala de comercio, Gerónimo Suárez de la madera; Juan Carlos Romero de la UOM; Manuel Rodríguez de AATRA; Juan Reyes gastronómico; Juan Carlos Rossi de AOITA; Juan de Dlazis de SUPE; Salvador Guzmán de alimentación; Manuel Reyes de farmacia; Américo Moyano mosaistas; Juan Carlos Lupi calzados y Carlos Iamini municipal.

detuvieron a los 25.jpg

Todo el arco político argentino reclama la libertad de los detenidos

El Partido Justicialista con la firma de su Vicepresidente Deolindo Felipe Bittel ,el Secretario General Lázaro Roca y el titular del Congreso partidario Eloy Camus, junto a 50 dirigentes del peronismo todo el país solicitaron la libertad de los gremialistas detenidos.

En el mismo sentido se se conoció un pronunciamiento interpartidario de la Provincia de Buenos Aires que suscribían: Herminio Iglesias y Manuel Torres del peronismo; Marcelo Arabolaza y Miguel Monserrat por el Partido Intransigente; Francisco Muñiz y Enrique Inda del Socialismo Popular; Pedro Taglioli y Alejandro Echenique comunistas y Alejandro Aranda y Héctor Vázquez socialistas unificados.

Se manifestaron también, por la Democracia Cristiana, Enrique de Vedia, Otelo Zamponi y Néstor Vicente por el Partido Intransigente Oscar Alende y Raúl Rabanaque Caballero, por el Partido Comunista Fernando Nadra y los dirigentes de izquierda popular Jorge Abelardo Ramos Luis Cabrera y Blas Alberti.

De distintos centros de estudios peronistas se pronunciaron: Alberto González Arzac, Norberto Agrelo, Roberto Grabois, Miguel Ángel Gutiérrez, Héctor Flores, Juan José Tacone, Alberto Delfico Carlos Grosso y Jose Octavio Bordon.

Ricardo Balbin en nombre de la UCR dió a conocer una declaración bastante lavada, pero que finalmente daba a entender que no estaba de acuerdo con la detención de los gremialistas.

Quienes si, se manifestó en forma terminante fue el vocero del Departamento de Estado, Tom Reston, quien calificó como “una infracción a los derechos mundialmente reconocidos a los trabajadores la detención de los dirigentes sindicales pertenecientes a las 25 Organizaciones” . Agrego que “el gobierno estadounidense sigue muy de cerca la situación creada en torno al paro de protesta declarado para hoy y la detención de los responsables de ello, y expresó que el gobierno del presidente James Carter tiene la esperanza de que dichos dirigentes sean liberados en breve.” Esta declaración del gobierno de EEUU generó un fuerte malestar en la Junta Militar.

Ademas hubo varias declaraciones de solidaridad internacional, como la Federación Metalúrgica Mundial; la Federación de Trabajadores Metalúrgicos de Venezuela; la Confederación Mundial del Trabajo. Incluso dirigentes de la Central de Latinoamericana de Trabajadores CLAT viajaron a Buenos Aires para hacer gestiones de apoyo a los sindicalistas detenidos.

Los alcances del paro

Segun el diario Clarin, en la zona sur la paralización, fue total en las grandes plantas automotrices, de Peugeot y Citroen, dónde se registró un ausentismo cercano al 90% . Se pudo ver la paralización de los establecimientos metalúrgicos Metalvear y Metec y Lamisur Siderúrgica de Temperley . En la zona oeste se paralizaron importantes establecimientos metalúrgicos Santa Rosa y la Cantábrica con índices cercanos al 80% y fue total la inactividad de las plantas Chrysler, Deutz, Mercedes Benz y Borward .

La Oxigena fue 50% , y la paralización fue total en la empresa Martín Amato, Indiel y la papelera Scholnik así como las fábricas de neumáticos Goodyear, Pirelli, Fate y la Química 3M. Se paralizo de la línea ferroviaria Mitre y el cese de actividades en los talleres de Victoria.

Detienen a los 25.png

La evaluación de la DIPBA

La Direccion de Inteligencia de la Pcia de Bs. As., hizo un intenso seguimiento del paro, que hoy podemos conocer por los archivos de la Comisión Provincial de la Memoria.

El informe que firma el coronel Aldo Carlos Secchi, Secretario de Inteligencia de la Gobernación describe el ausentismo en la Provincia de Buenos Aires, gremio por gremio: Caucho 59% ; la Fraternidad 98%; Metalúrgicos 3%; Papeleros 15% ; SMATA 28% ; Unión Ferroviaria 63% ;ceramistas 5% ; textiles 2%; señaleros 100%; petroleros privados 97%; camioneros 10%; SUPE 9%; molineros 18%; vestido 7%; carne 16%; cuero 10%; madereros 4%; señaleros 100%.

Calcula que los 18 gremios, lograron la adhesión de 46700 obreros en huelga.

Pero lo interesante, mas allá de los números, son las conclusiones políticas que saca el espía.

Arranca diciendo que la medida de fuerza desde el punto estrictamente sindical ha sido un fracaso, y que en esta emergencia el gobierno resultado doblemente favorecido por el inmediato ejercicio de su autoridad al disponer la detención de los dirigentes responsables y el fracaso del paro. Dice ademas que el gobierno obtenido un éxito al haberse producido una profunda división en el movimiento obrero, por lo menos a nivel dirigente, lo cual favorecerá la aplicación de su política en materia sindical.

Pero, luego dice “no debe dejarse de reconocer que el paro “aparentemente suicida” de los 25 ha perseguido dos objetivos políticos (que reconoce han obtenido)

“a) El objetivo interno dirigido a las bases sindicales: “Los 25 ante las bases propias y las de las CNT, han demostrado tener audacia coraje, y una actitud insolente hacia el gobierno de las fuerzas armadas, lo cual es muy bien recibido por la masa laboral. Ante las bases también computa a su favor el error cometido por el gobierno al anunciar el aumento luego de haber tomado estado público la decisión del paro. Así apareció el aumento como que fuera concedido ante la presión de los dirigentes de los 25.”

“b) El objetivo externo: La decisión tomada por los 25, ha sido a la luz de la reunión del 7 de mayo próximo que ser realizará en Bruselas del Comité de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, CIOSL , del que forma parte Roberto García, cabeza visible y más relevante de los 25. Por lo pronto,ya se obtuvo el primer efecto buscado, la reacción en el orden internacional. La CIOSL difundió mundialmente el telegrama enviado al presidente Videla, pidiendo la libertad del Vicepresidente para el Cono Sur Roberto García. Rápidamente también difundieron las agencias internacionales el pedido formulado por la Confederación Mundial de Trabajadores solicitando la libertad de los gremialistas detenidos; como así también difundieron en todo el mundo el texto que el mismo titular dirigiera a la OIT, dejando la protesta sentada por el episodio de los 25. Internacionalmente el gobierno se le ha creado un serio problema y la imagen de nuestro país se ha vuelto deteriorar.”

Bueno, tan tonto no era este espía, que luego de dar la batalla ganada, le explicaba a sus jefes, que en realidad los gremialistas habían obtenido los objetivos que buscaban.

La evaluación de parte de los protagonistas

El documento “El Sindicalismo Argentino hace camino al andar” , firmado el jesuita Jacinto Luzzi, director del Centro de Promoción Sindical del CIAS, y los dirigentes sindicales Víctor De Gennaro y Fernando Galmarini, del año 1981 dice:

“Llegamos a un hecho fundamental la jornada de protesta del 27 de abril del 79. Hay que distinguir en ella dos niveles, uno el de la dimensión política, otro el de la dimensión social.

A nivel político la jornada de protesta es el primer gesto público de enfrentamiento con el gobierno. Acciones puntuales de protesta se habían producido durante los tres primeros años del proceso. Pero esta es la primera acción de envergadura que genera el Movimiento Obrero en su conjunto. Hasta ahora el enfrentamiento tenía mucho de repliegue. Si antes se procuraba evitar la estampida desde el 27 abril comienza a recuperarse el terreno perdido, es decir el espacio político propio, de donde los había desalojado el gobierno.”

“A nivel social o sea considerando el paro en sí mismo observamos ciertas limitaciones. La jornada tiene lugar principalmente en el gran Buenos Aires, y algunas regiones del interior donde la participación es más bien escasa. Recorriendo el conurbano observamos que el paro es prácticamente total en las zonas oeste y sur, pero casi nulo, en la zona norte. El metalúrgico y el automotriz son los dos sectores industriales, donde la jornada tuvo mayor repercusión.”

“En cuanto al interior la mayor intensidad del paro se registra en la zona de Rosario, un poco menos en Santa Fe, algo en Córdoba y casi nada en el resto del país. Está irregular adhesión a la jornada se debe quizás a una falta de organización e integración del interior en la toma de decisiones.”

“La jornada del 27 muestra las diferencias entre los 25 y la CNT que encarnan las respectivas actitudes básicas, ya señaladas, de enfrentamiento y de negociación. La polarización de diferencias los lleva al antagonismo. Por lo general cuando se produce una huelga, hay sectores que no adhieren pero tampoco se oponen. Esta vez en cambio la CNT exhorta no a plegarse al paro, y al día siguiente ponderan la actitud de quienes concurrieron al trabajo.”

“Los dirigentes detenidos reciben amplia solidaridad del Movimiento Obrero Internacional. Incluso se encuentra en Buenos Aires Ernesto Morano, adjunto de la Confederación Mundial de Trabajadores de y orientación social cristiana.”

“La jornada, marca la crisis de la conducción por la que atraviesa el sindicalismo, y muestra que el movimiento obrero necesita el camino de la unidad. La fuerza de los 25 está en el enfrentamiento y su flanco débil es la ilegalidad. La organización del mundo del trabajo exige una cierta dosis de legalidad. La clase trabajadora argentina a luchado siempre por su participación legal en el quehacer del país. Ilegalidad significa en concreto, prohibición de reuniones, detención de dirigentes, amenaza de despidos, censura de publicaciones. Todo esto traba la comunicación fluida entre los dirigentes y sus bases, indispensables para todo intento de organización.”

“Esa legalidad que le falta a los 25 es la fuerza de la CNT. Legalidad aquí significa tolerancia para las actividades sindicales, facilidad de acceso a diarios, radio y televisión, posibilidad de negociar oficialmente con las autoridades. Pero la debilidad de la CNT consiste en que las bases pueden sentirse defraudadas preguntándose, para qué equipo juegan sus dirigentes. La lección que se desprende de la jornada de protesta es que los 25 y la CNT se necesitan mutuamente, pues no se trata de optar, entre la actitud enfrentamiento y la de negociación. Hay que negociar con la firmeza del enfrentamiento, hay que enfrentar con el objetivo de la negociación. Para ganar una mano del truco siempre se necesitan dos cartas. Así lo entienden las delegaciones del interior que empiezan a llegar a Buenos Aires, después de la jornada exigiendo a los dirigentes de la 25 y de las CNT que se pongan de acuerdo en un programa de acción, al que ellos puedan dar adherir.”

(*) El columnista es autor de “Salvados por Francisco” y “La Lealtad- Los Montoneros que se quedaron con Peron”