"La competencia interna es linda y yo quiero jugar"

“El sueño de volver a ponerme el escudo de River ya lo cumplí en el primer entrenamiento. Estoy preparado para competir, pero la decisión es del entrenador”, dijo ayer Germán Lux en rueda de prensa.

"Cuando uno juega, el otro tiene que esperar. Yo no le tengo que decir nada a Bologna o a Batalla. La competencia interna es muy linda y quiero jugar”. Germán Lux El arquero es uno de los cuatro refuerzos en este receso.

El ex Deportivo La Coruña de España contó lo que significa jugar en el Millonario, teniendo en cuenta que es el club que lo vio nacer. “Este es un club grande y no te llegan muchas veces. Cuando lo hacen, tenés que responder. El puesto del arquero es ingrato. Cuando uno juega, el otro tiene que esperar. Yo no le tengo que decir nada a Bologna o a Batalla. La competencia interna es muy linda y quiero jugar”, afirmó el arquero que tuvo competencia por última vez hace dos meses.

Larrondo se recupera bien

Una de las buenas noticias para Marcelo Gallardo es que Marcelo Larrondo se está recuperando bien y rápido, por lo que podría estar en el banco de suplentes en la vuelta ante Guaraní por los octavos de final de la Libertadores, que se jugará el 8 de agosto. El ex Central se esguinzó la rodilla izquierda el sábado pasado y se especuló con que estaría un mes sin jugar.