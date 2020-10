La comunidad boliviana del Alto Valle comenzó a votar

Son 800 los bolivianos empadronados en condiciones de votar. Para ello, se dispusieron cuatro mesas. Vedia señaló que puede haber cierta demora a la hora de sufragar porque se toman todas las medidas de bioseguridad, dado el contexto de pandemia. “Se le presta mucha atención a la toma de temperatura, a que se guarde la distancia social correspondiente, sobre todo por lo que está pasando”, agregó, en alusión a las restricciones de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) establecido para Centenario y otras seis ciudades de la provincia.

Dijo que las boletas llegaron vía terrestres en transporte de seguridad, en valijas diplomáticas, de acuerdo al protocolo. E indicó que el resultado se dará a conocer ni bien concluya el escrutinio.

elecciones-comunidad-boliviana.jpeg Gentileza

Vedia se mostró contrariado respecto a la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) boliviano de no dar a conocer los datos preliminares de las elecciones. “Estamos en contra de esta decisión, consideramos que es perjudicial. Cambiar las cosas a última hora que viene de hace muchos años y que las hacía más transparente. Ya no habrá fotocopias de actas ni el conteo preliminar”, se lamentó el referente de la comunidad en la región.

En alusión a la medida del TSJ que en vísperas de las elecciones anunció que, ante el clima de polarización política, no utilizará el sistema de Difusión de Resultados Preliminares (Direpre) y únicamente se remitirá al cómputo oficial. "El TSE ha decidido el retiro del sistema de Difusión de Resultados Preliminares de la jornada de votación, no deseamos generar incertidumbre en un clima de alta polarización política, de susceptibilidad y de desconfianza”, afirmó anoche el presidente del TSE, Salvador Romero.

Vedia aseguró que el porcentaje afectado por el Covid-19 era mínimo, en cambio dijo que tramitar los permisos para circular es un factor que hará disminuir la participación del electorado, sobre todo del de mayor edad. “Los que están al tanto de cómo bajarse la página web no tienen problemas pero los más grandes no lo van a hacer, esos no van a venir a votar”, estimó.