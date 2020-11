La conmovedora lección de vida de los hijos de Bologna, héroe de River

“Hoy pasó algo hermoso y me dieron ganas de compartirlo”: Stefano llevó a su habitación a su hermano Gianluca, quien padece fibrosis quística, y le preguntó por qué no le hablaba. Gian le respondió con sonidos de alegría y una sonrisa que contentó a su hermano. Enseguida se pusieron a jugar y fue el turno de la aparición de Beto con la pequeña Gio.

El mensaje que compartió la pareja tras contar la anécdota fue: “Qué sabios son los niños. ¿En qué momento nos convertimos en adultos y dejamos de ver a todos por igual? Este es uno de los tantos casos en los que no tenemos que enseñarles a los pequeños sino que ellos nos enseñan a nosotros”.

https://twitter.com/TNTSportsLA/status/1327801084258246664 ¡BETO FIGURA! Enrique Bologna tuvo que reemplazar a Franco Armani y fue fundamental en el triunfo de River ante Godoy Cruz



▶ Primero, salvó a Enzo Pérez tras un error en la salida

▶ Y luego, tapó un penal clave pic.twitter.com/vlkSm1ULYL — TNT Sports LA (en ) (@TNTSportsLA) November 15, 2020

Y finalmente hablaron de los conceptos de las palabras discriminación, lástima e integración: “Yo diría igualdad y respeto, con eso estamos bien”.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCHeRagJjvNj%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAIVqgVwtXxqZAlxfZAuVoMHHkGM9bOrENEEiI63MZCNx1uSiYZCQY2kttoHZCdkht9XAlj6xO0jQYEmi9Gk8rhGaydUnzpBKKZAJZArSAdhVMSnFk5ybj51Xswxg0ln0qJo1bqv6P3PA4lRIXjfvYZApM6A5dsTS4gZDZD View this post on Instagram A post shared by Betobologna25 (@betobolognaok)

El comentario completo de la publicación de Beto Bologna en su Instagram:

“Hoy paso algo hermoso y me dio ganas de compartirlo. Estábamos en la cocina y de pronto Stefano se llevó a Gian en su silla. Lo perseguí sin q me vea para ver a donde lo llevaba y de pronto lo escucho que le contaba: Ves Gian esta es mi cama. De día juego arriba. Subo x esta escalera, de noche duermo abajo y después me despierto y salgo. Entonces le dice Chanlulu (así le decimos a Gian)porque no me hablas? Y de pronto Gian le regala una enorme sonrisa y unos sonidos de alegria. Stefano se puso feliz y dijo, Biennnn Chanlu me hablo y lo hice reír, le gustó venir a mi pieza. Vamos a jugar a tirar y agarrar...subió la escalera y le empezó a tirar los muñecos desde la ventana. Gian se mataba de risa cada vez que le caían en sus piernas o en su cabeza