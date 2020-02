La Copa Argentina regresará al Coloso

Cutral Co debutó como sede de la Copa Argentina el 5 de julio de 2017, cuando Guillermo Brown le ganó por 1-0 a Chacarita, por los 32avos. A partir de ese momento, la ciudad fue creciendo en cuanto a participación en el certamen, ya que contó con la chance de tener a equipos importantes como Gimnasia y Estudiantes de La Plata, Belgrano y Argentinos Juniors, entre otros. El último encuentro fue el 8 de septiembre de 2019, en la victoria por 2-1 del finalista Central Córdoba de Santiago del Estero ante Villa Mitre, por octavos.

Trascendió que el Coloso recibirá dos partidos de los 32avos de final. Todavía no hay cruces definidos ni tampoco fecha. Además, hay posibilidad de que se sume un tercer partido de los 16avos.

El único equipo de la región que disputa la Copa Argentina es Cipolletti y todavía no se conoce la programación del cruce ante Colón, pero está confirmado que Cutral Co no es una opción.