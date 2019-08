Es que desde afuera especulan con nuestra malaria. Por ejemplo, el Betis de España quiere al delantero de San Lorenzo Adolfo Gaich, aunque avisan que no están “en condiciones” de afrontar la cláusula del delantero de 20 años goleador de los Panamericanos, que asciende a los 15 millones de dólares, pero podrían estirarse a los 12 millones limpios para el club.

En medio de la pobreza reinante, la cifra seduce en Boedo y ya dieron el OK. El ejemplo se repite en otras instituciones necesitadas de ingresos para paliar sus déficit mensuales.

Otra situación compleja de resolver son las deudas contraídas en dólares con actuales y viejas figuras de los planteles, teniendo en cuenta cómo se disparó la divisa norteamericana.

El tema de la moneda estadounidense, de hecho, genera diferencias y controversias en algunos equipos como Boca, por el famoso “tope al dólar” que las entidades establecen de antemano cuando firman un contrato.

Por ejemplo, si Wanchope Ábila firmó el suyo con un dólar a 25 o 30 pesos, el Toto Salvio lo habrá hecho con un valor más cercano al actual (roza los 60 pesos).

Si bien la intención de las entidades es pesificar los vínculos, la moneda de referencia es la yanqui, lo que indefectiblemente genera desigualdades, recelos y situaciones incómodas dentro de los planteles y entre compañeros.

Además, el caos que se vive en la Argentina también es un factor que aleja a las figuras que militan en nuestro medio, las que sueñan y presionan con una transferencia, y a la vez ahuyenta a los jugadores a los que las entidades criollas van a buscar.

Muñeco preocupado

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, hizo una pausa en la conferencia de prensa para dejar de lado el fútbol y hablar del delicado presente de la Argentina. “Me preocupa lo que estamos viviendo y lo que se está por atravesar en este tiempo”, afirmó el DT.

Además, el exitoso conductor del Millonario destacó que “las cosas están difíciles y van a ser así”. Además, agregó: “Mientras podamos sostenernos y los jugadores estén arraigados a lo que tenemos por delante, no tenemos por qué preocuparnos. Seguiremos apostando al grupo y a la posibilidad de sostenernos hasta fin de año”.

Con respecto a la chance de que algún jugador pueda emigrar, Gallardo se mostró tranquilo. “No hubo grandes cambios. Nadie me manifestó algo sobre alguna posibilidad que pueda surgir. Igual, hasta que no se cierre el libro de pases en Europa, tenemos que estar alertas”, manifestó el entrenador.

Es un panorama desolador el del fútbol argentino, que sufre los coletazos de la crisis del país que hacen mella en el más popular de los deportes.

El Muñeco también se refirió al partido ante la Academia

Además de referirse a la delicada situación del país, Marcelo Gallardo opinó en conferencia de prensa del clásico ante Racing de mañana en el Cilindro de Avellaneda. El Muñeco le envió un mensaje a Eduardo Coudet, entrenador de Racing: “A Coudet le quedó desde Central lo de Armani, pero Chacho sabe que se enfrenta a River, no solo a Armani. Nosotros somos un equipo difícil para cualquiera, no solo para Racing”. Además, anticipó lo que espera del clásico en Avellaneda: “La esencia de la búsqueda no ha cambiado. Racing es un equipo que te exige jugar al máximo de tus posibilidades. Si bien no genera tanto, sabés que te va a querer atacar directo, por los costados, con sus delanteros, tratar de generar un ritmo alto. Los jugadores son los que resuelven situaciones en partidos de golpe por golpe”, agregó.

Para este partido convocó a Franco Armani y Germán Lux; Milton Casco, Fabrizio Angileri, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta y Robert Rojas; Enzo Pérez, Bruno Zuculini, Ignacio Fernández, Exequiel Palacios, Jorge Carrascal, Cristian Ferreira y Nicolás De la Cruz; Matías Suárez, Rafael Santos Borré, Lucas Pratto e Ignacio Scocco.