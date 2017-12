La cuarta opción del Guille se convirtió en la solución

Sin el Pipa ni los reemplazantes naturales, el DT acudió al joven de 20 años que no defraudó y que incluso se pudo haber ganado la titularidad para la última fecha ante Estudiantes, de acuerdo con las palabras del propio entrenador. “La verdad que Vadalá se ganó su lugar y lo defendió con el gol. Estuvo atento a cada jugada y a buscar siempre la pelota en el área, que es lo que habíamos pedido”, dijo el DT al término del partido del domingo ante Arsenal.

Primer contrato

Vadalá empieza a ratificar en Primera lo que mostró desde sus inicios. Llegó al club a los 14 años, y sus cualidades técnicas y su enorme capacidad goleadora lo pusieron en boca de casi todos los técnicos, de los que estaban a cargo de las divisiones juveniles del Xeneize y también de los que iban de otros clubes a enfrentarlo. Los 32 goles que hizo cuando estaba en séptima lo convirtieron en el máximo artillero de todas las categorías en esa temporada, con un promedio de 1,103 tantos por partido. Por este motivo, la AFA lo distinguió como Jugador Destacado del Fútbol Amateur. Boca lo premió haciéndole firmar su primer contrato profesional con 16 años.

Cuando llegó al club, a los 14 años, soñaba con hacer un gol en la Bombonera. Vadalá ya cumplió su deseo y ahora pelea por la titularidad.

De la mano del Virrey

La vuelta de Carlos Bianchi en 2013 coincidió con un gran año para Vadalá. El espectacular rendimiento que tuvo el chico oriundo de Rosario no se le escapó al Virrey, que lo hizo debutar contra Estudiantes en uno de los amistosos de verano disputados en Mar del Plata. Le dio los 45 minutos finales de un partido que Boca terminó perdiendo por 1-0. Fue el 10 de enero de 2014, y desde entonces Vadalá esperó su chance.

Un año después, Rodolfo Arruabarrena fue quien lo hizo jugar por primera vez en un partido de carácter oficial. Fue el 18 de febrero de 2015 contra el Palestino de Chile que por entonces dirigía el argentino Pablo Guede, por la fase de grupos de Copa Libertadores. Lo mandó a la cancha en lugar de Sebastián Palacios a los 31 minutos del segundo tiempo.

La vuelta de Carlos Tevez hizo que emigre a la Juventus como parte de las negociaciones. Ahora regresó con gol y pelea por un lugar.

7 goles en un partido de sexta para meter récord

En 2014, Vadalá con edad de sexta jugaba para la Reserva por sus destacadas actuaciones. En una de ellas convirtió siete de los ocho goles que hizo su equipo para anotarse con un récord histórico para la categoría.

330 goles en 14 torneos jugados en inferiores

Desde sus inicios en Rosario, su ciudad natal, Vadalá demostró que tenía pasta de goleador. Una muestra de sus aptitudes fueron los 330 tantos que convirtió en 14 campeonatos infantiles que disputó.

Se fue a la Juve y regresó a Unión

Vadalá fue uno de los juveniles que entraron como parte de la negociación para la vuelta de Carlos Tevez a Boca en 2015. En la Reserva de la Juventus hizo seis goles en 33 partidos. Volvió a Buenos Aires y de ahí se fue a Unión de Santa Fe, donde metió un gol en 19 encuentros.

El Mellizo comparó su debut con el del juvenil

Guillermo Barros Schelotto no acostumbra a elogiar a sus jugadores, pero teniendo en cuenta las circunstancias que rodearon el partido contra Arsenal, al que el equipo llegó con muchas bajas y tras dos derrotas en fila, decidió marcar el buen rendimiento de Guido Vadalá e inclusive lo comparó con su debut como jugador.

“A pesar de algunas ausencias importantes, lo ganamos bien. Y quiero destacar a dos jugadores como Lisandro Magallán, al que sabemos que vendrá a buscar Ajax, de Holanda, y Guido Vadalá, que se ganó su lugar en la cancha como reemplazante de Darío Benedetto porque tuvo presencia, jugó un buen partido y estuvo muy oportuno en el gol”, argumentó.

Saca ventaja

A futuro, Vadalá parece sacarle ventajas a Walter Bou y Junior Benítez, que por lesiones no pudieron jugar y ahora parece que perdieron terreno en la estima del entrenador .

“Hizo un gol, se movió bien, hizo un partido muy bueno. A veces se aparece el hueco y no lo dejás más, te imponés. A mí me tocó jugar porque el jugador estaba a préstamo de River y no podía jugar, por esas cláusulas, hice un gol y quedé”, recordó el Mellizo, dando a entender que el joven seguirá siendo el delantero punta del equipo que lidera la Superliga junto con San Lorenzo.

Dura competencia

La suerte de Vadalá puede cambiar en apenas un mes cuando el Xeneize comience a reforzarse para la Copa Libertadores. En principio, es una fija que llegará desde Huracán Ramón Ábila, un delantero con el que tendrá que disputar un lugar.

“Los refuerzos de fin de año estarán en Ramón Ábila y no sabemos si algún otro delantero. La gente pidió por la Libertadores al final del partido y nosotros sabemos de la importancia de ese certamen, así que veremos dónde nos reforzaremos para entonces”, explicó Guillermo tras la victoria, y luego pronosticó: “El año que viene va a ser duro con el Torneo y la Copa. Somos Boca y tenemos que terminar lo más alto posible”.