La deuda salarial complica el inicio del "Bailando 2018"

Sin embargo, desde Diario Crónica insisten en que el certamen más famoso del país no arrancará en la fecha prevista, sino en mayo, dado que el problema salarial de los trabajadores todavía no ha sido regularizado y muchos creen que hasta fines de febrero no habrá novedades.

De momento sólo hay tres famosas confirmadas para la pista: Nai Awada, que irá por la revancha tras abandonar el certamen por un pico de estrés el año pasado, y las panelistas de Los ángeles de la mañana Mariana Brey y Andrea Taboada, además de Flor Peña como jurado.

Araceli González, la más buscada

Pese a que podría ser un dolor de cabeza para el Chueco, Tinelli está tratando de que su ex se sume al show. La incorporación sería explosiva ya que Araceli viene haciendo declaraciones comprometidas sobre el jefe de programación de El Trece.