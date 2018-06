Matzen adelantó su votación a favor de la legalización del aborto desde un primer momento, y dijo respetar a quien piense distinto. Pero el fin de semana recibió presiones a través de mensajes de WhatsApp de grupos vinculados a la iglesia.

"El sábado estaba de viaje y cuando agarré señal comenzaron a entrar un montón de mensajes. Fueron más de 300. Me presionaban para que cambie la votación ", relató Matzen en diálogo con LM Cipolletti.

La diputada dijo que uno de los mensajes expresaba que iba a ser castigada por Dios, y que cree que se organizó una campaña para presionarla.

"Ninguno de los mensajes ameritó una presentación judicial. No voy a cambiar mi posición, y respeto a quien esté en contra. Creo que se trata de grupos vinculados a la iglesia. Peor la pasaron los diputados del norte, que recibieron amenazas, e incluso algunos cambiaron su postura a raíz de eso. No acuerdo con aquellos que en su momento se posicionaron a favor y ahora votarán en contra porque creo que no tenían fundamentos sólidos, y que juegan con el pueblo", criticó Matzen.

La diputada expresó que la discusión se dio en el marco de la democracia, con respeto y paz social, lo que demuestra un país maduro. Mañana se espera una sesión de más de 30 horas y un fuerte operativo de seguridad en inmediaciones al Congreso.

tortoriello aborto

Respecto al intendente Tortoriello, quien encabezó la marcha en contra del aborto legal, Matzen dijo respetarlo aunque no comparte sus fundamentos.

"Ellos pueden manifestarse y está muy bien. Dentro del partido tenemos distintos posicionamientos, y creo que ellos tienen un posicionamiento erróneo del problema. Por más que somos del mismo espacio esto atravesó las ideologías. Yo también quiero salvar las dos vidas, pero esto no es posible cuando es en el marco de la ilegalidad", indició la allense.