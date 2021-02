La diputada que se atrevió a modelar para ayudar a una diseñadora

Jure no es de las que se quedan calladas en las sesiones, sino la que le pone el cuerpo a cada uno de los proyectos que ahí se discuten y en este caso también estuvo muy lejos de inhibirse y se calzó las polleras para mostrar el trabajo de la diseñadora Lorena Espinoza, con su emprendimiento “Loren True”.

Pero no es la primera vez que la legisladora neuquina se desempeña como modelo, sino que años atrás ya había realizado una sesión de fotografías profesionales, además de estudiar teatro y otras actividades ligadas al modelaje artístico.

“Después me recibí de docente, empecé a militar y muchas cosas quedaron en el tintero. Pero mientras no ofenda a nadie ni le falte el respeto, me parece que puedo hacer lo que quiero”, aseguró a LM Neuquén la legisladora.

Jure lució durante esta jornada de modelaje un vestido de cuero negro con altas botas acordonadas, musculosas y calzas de encaje, medias bucaneras caladas y faldas de raso.

Lo hizo para ayudar y visualizar a la diseñadora Espinoza y también al fotógrafo Santiago Cabezas, quienes como muchos trabajan diariamente sin subsidios ni promociones. Cuando asumió como diputada, Jure llamó a esta diseñadora unos días antes para que le realizara el vestuario para el acto.

Y aunque los comentarios de los vecinos y vecinas en las fotos publicadas no todos fueron alentadores, Jure abrió el debate sobre el cuerpo de la mujer y consideró que se seguirá opinando sobre él hasta que se termine el “capitalismo”.

“Si estas imágenes sirvieron para que hablemos de estas cosas me parece perfecto. Porque hay que analizar hasta dónde el cuerpo de una mujer es libre, a veces suena más a una frase falsa ya que en los hechos seguimos luchando contra la explotación, contra la violencia machista”, desarrolló la legisladora neuquina.

La diputada se sorprendió de la “vara social” con que se mide y dijo que por ejemplo el fiscal Santiago Terán fue suspendido 60 días corridos, sin goce de haberes por sus expresiones misóginas ante una periodista y a ella la juzgan por modelar ropa ajustada.

La diputada Patricia Jure haciendo de modelo. gentileza

“Él violentó a mujeres durante años y yo me tengo que comer un prejuicio por una media calada”, manifestó Jure, quien consideró que cree que nadie pone en duda que ella defiende los “intereses de las mujeres, la juventud y los trabajadores”.