La dramática vida de Sarah Hyland, la actriz de Modern Family

La actriz Sarah Hyland se caracteriza por sus aspiraciones en la vida social, en contraposición con su desinterés en lo educativo y profesional. Víctima de burlas por su “lentitud” para asimilar chistes y diferentes situaciones de la vida cotidiana, en las primeras temporadas de Modern Family se presenta como una típica adolescente que solo desea ser popular entre sus pares, aunque con el transcurso del tiempo se nota una maduración de su carácter. Con este papel la actriz se convirtió en una celebridad internacional.

Lo cierto es que en la vida real de Sarah Hyland no fue todo color de rosas. Nació con displasia renal, una alteración morfológica del riñón producida durante su desarrollo. En 2012 sus riñones comenzaron a fallar y tuvo que hacer diálisis y buscar un donante. No tardaron en encontrarlo: su padre. El trasplante fue exitoso, y durante un tiempo los problemas parecían haber quedado en el pasado. Pero en 2017 su cuerpo empezó a rechazar el riñón de su padre. “Cuando un miembro de tu familia te da una segunda chance de vivir y fallas, casi que parece que es tu culpa. No lo es, pero se siente así. Hicimos muchos tratamientos para salvar el riñón pero me dijeron que el riñón trasplantado era como una casa que se había incendiado: no la podían salvar. Empecé a hacer diálisis y tenía que estar conectada a una máquina tres veces a la semana, cuatro horas por sesión. Soy tan adicta al trabajo que dije: ‘Bueno, hago sesiones martes, jueves y sábados, así que solo tengo que hacer diálisis en dos días laborales’. Pero luego me tuvieron que hacer una nefrectomía, que es cuando te sacan el riñón”, dijo la actriz de Modern Family a la prensa estadounidense.

La actriz se realizó el segundo trasplante, el donante fue su hermano menor, el también actor Ian Hyland: “Cuando un segundo miembro de tu familia, alguien a quien se supone que tienes que cuidar por ser tu hermano menor, te quiere dar una tercera posibilidad de vivir… Es aterrador. Sentí un montón de presión. Fueron unos días bastante locos: tuve mi primera cita con mi actual novio, al día siguiente fueron los Emmy, al día siguiente fui a hacer diálisis y después tenía que estar en el hospital para mi trasplante”.

Con una vida signada por la enfermedad, Sarah Hyland también tuvo desde chica endometriosis, crecimiento de células del útero por fuera de ese, y una hernia agravada por un accidente automovilístico. Según el testimonio de la propia actriz de Modern Family, fue intervenida en 16 ocasiones. A pesar de la dura vida que tuvo, la actriz convirtió las marcas que sus problemas de salud dejaron en su cuerpo en un mensaje de resiliencia. Lejos de sentirse avergonzada, a través de su cuenta en Instagram suele mostrarlas bajo el hashtag “muestra tus cicatrices”, con palabras motivadoras para quienes están transitando por situaciones similares.

“Nunca sentí vergüenza de mostrar mis cicatrices. Para alguien tan delgada, tener un estómago que parece el mapa de las carreteras de Nueva Jersey muestra quién soy y el carácter que tengo. Estoy curada, estoy bien, y estoy muy agradecida con toda mi familia. Creo que el amor es lo más importante en el mundo. El amor y la salud, claro. Pero el amor te ayuda a superar todo, y eso es lo que me mantiene viva”, expresó en una oportunidad Sarah Hyland.

En una entrevista con Ellen DeGeneres , Sarah Hyland conmovió al público al revelar que había tenido pensamientos suicidas: “Después de años de estar enferma y con dolores crónicos todos los días, no sabés cuándo vas a tener el siguiente buen día. Es realmente duro. Escribía cartas en mi cabeza a mis seres queridos contando por qué lo había hecho, el razonamiento sobre la decisión y que no era culpa de nadie. No quería escribirlo en papel porque no quería que nadie lo encontrara”.

Mientras hacía reír al mundo con su personaje en Modern Family, Sarah Hyland conoció a su colega Matt Prokop en un casting para High School Musical 3: La graduación, y poco tiempo después formaron pareja. En 2011 protagonizaron la película Geek Charming y, además, el actor apareció en un episodio de Modern Family. Apostaron a la convivencia y todo parecía indicar que la relación marchaba de la mejor manera, aunque sorpresivamente, en 2012 se separaron. En aquel momento no conocieron los motivos, pero unos años después las dudas se disiparon cuando la Justicia estadounidense dictó una medida perimetral que le impedía a Prokop acercarse a menos de 100 metros de su ex pareja, de su hogar, de su lugar de trabajo y de su perro. La actriz pidió la medida perimetral a raíz de haber sufrido diferentes episodios de violencia física y verbal cometidos por su colega.

Contrariamente a su decisión respecto de sus problemas de salud, Sarah Hyland prefiere no manifestarse públicamente sobre este tema. Son pocas las veces que lo ha hecho y, en una ocasión, en diálogo con el sitio “Refinery29”, manifestó: “Mucha gente piensa que una vez que escapas a una situación de abuso, ya está, termina ahí. Pero no es así. El trauma emocional y las cicatrices en tu alma no se van, y tienen consecuencias a lo largo de tu vida si no pides ayuda”

Tras una relación de dos años con el actor británico Dominic Sherwood, la actriz encontró el amor a través de las redes sociales. Sucedió en 2017, después de ver a su colega Wells Adams en el reality The Bachelorette, la misma cadena que emite Modern Family, y quedar encantada con su personalidad. En noviembre de ese año oficializaron su relación con una foto en Instagram. Eran momentos muy difíciles para Hyland: unos meses antes le habían realizado su segundo trasplante y, tal como ella misma contó, su novio fue un pilar fundamental en el aspecto emocional.

“Él estuvo conmigo en los peores momentos. Fue un momento difícil para comenzar una relación y conocer otra persona. También fue raro porque estoy acostumbrada a ser la que más se expresa en una relación, pero ahora es él", dijo la actriz. A mediados de 2018 anunciaron que apostaban a la convivencia en Los Ángeles, y a nadie le sorprendió que en octubre de 2019 se comprometieran. Para festejarlo, organizaron una gran fiesta en el jardín de su casa junto con su familia y sus amigos, entre los que se encontraban los actores Ty Burrell y Jesse Tyler Ferguson, más conocidos como Phil Dunphy y Mitchell Pritchett de Modern Family.

Lo cierto es que tuvieron que posponer el casamiento por la pandemia del coronavirus. “Creo que en este momento hay cosas más importantes para preocuparse”, dijo Sarah Hyland al respecto, para luego agregar: “Definitivamente queremos casarnos y tener la boda de nuestros sueños junto con todos los que amamos, pero decidimos suspenderla porque preferimos enfocarnos en lo que importa, que es concientizar sobre el uso de mascarillas y salir solo por cuestiones esenciales. Hay mucho para aprender y prefiero pensar en otras cosas antes que en la fiesta”.