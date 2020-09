La durísima respuesta de Navarro Montoya a los que le pegan por irse de Boca

No se fue de la mejor manera según algunos y se lo hicieron saber. Las redes sociales son así, no perdonan. Pero él no se quedó callado y respondió con los tapones de punta a las críticas. Tras ser presentado como flamante entrenador y director general del C.D. Guadalajara, que milita en la Tercera División de España, el ex arquero Carlos Fernando Navarro Montoya le contestó a los que cuestionaron su decisión de haber dejado Boca, donde era el coordinador general de las Inferiores, por cuestiones familiares, en medio de la pandemia de coronavirus según alegó.