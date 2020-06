La estafaron con el bono de Nación y perdió $150 mil

"Me estafaron, nos estafaron, lograron pedir un préstamo a mi nombre por 150 mil pesos. Uno piensa que esto pasa en otras ciudades y no, pasó acá en Aluminé", contó una mujer, quien para ayudar a su padre a cobrar un supuesto bono del gobierno por la pandemia fue estafada. "A mi papá no le sacaron un peso, porque no tenía nada en la cuenta", expresó.

Bronca, indignación y frustración. Todo eso manifestó la vecina de Aluminé con sus palabras a través de un posteo en su perfil de Facebook, donde relató lo sucedido el lunes como forma de advertir a otros.

La mujer explicó que la estafa iba dirigida a su padre, quien es playero de la estación de servicio de esa localidad. "Lo llamaron haciéndose pasar por gente de Nación, del Ministerio de Trabajo, que por ser una persona de alto riesgo y estar en contacto continuamente con personas se lo iba a beneficiar con un monto de $20.000 por su trabajo, que tanto él como otras personas habían sido seleccionadas", indicó Melanie en su posteo.

Lo cierto es que para ello, los estafadores le solicitaron a su padre que se dirigiera a un cajero para poder realizar la transferencia a su nombre. "Aclaro que mi papá este mes iba a cobrar por primera vez por cajero y no tiene mucho conocimiento sobre el manejo del mismo", confió la víctima.

Pero para sorpresa de los embaucadores, el hombre no tenía un peso en la cuenta y sobre la marcha armaron otro ardid para alzarse con la suya. "Le preguntaron si él tenía algún familiar de confianza para que le preste la tarjeta, ya que en su cuenta no habían podido realizar el supuesto deposito", relató, y agregó que tras ello su papá fue a buscarla y ella regresó con él al cajero automático.

"Me pidieron que sacara una clave de home banking, a lo que respondí que yo ya tenía una, que para qué iba a sacar otra. Confieso que no soy muy amante de la tecnología", confió, y agregó que luego le indicaron que "no podían robarle ningún dato".

"Lamentablemente accedí", sostuvo indignada la vecina, que solicitó a la población que estén alertas y no atiendan ningún número desconocido. Además, al ser consultada sobre si quería brindar su testimonio, prefirió expresarlo a través de Facebook y manifestó: "No me siento en condiciones de salir en ningún medio a hablar, me siento muy angustiada. Pensando y tratando de darle alguna solución a esta situación".

Por último, agradeció la buena predisposición de una administrativa del banco que le ofreció dar de baja el home banking y bloquear las tarjetas, aunque reconoció: "Reaccionamos tarde, porque en menos de una hora lograron transferir los $150.000 de mi cuenta a otra".

Delitos Económicos pide ayuda a los bancos

Como un intento por actuar de raíz ante las estafas que no cesan, el Departamento de Delitos Económicos de la Policía del Neuquén lleva a cabo una campaña que insta a las entidades bancarias de la región a sumar su parte en materia de prevención a la población.

"A partir de los delitos recepcionados, confeccionamos informes que hicimos llegar al Banco Provincia (BPN), Nación (BNA) y Galicia, con una serie de sugerencias para que puedan mejorar el software de los cajeros y otras medidas para contribuir a la prevención de estafas", explicó el comisario inspector Mauricio Pamich.

Según la información que manejan en el Departamento, alrededor del 70% de la población neuquina bancarizada se encuentra bajo la órbita de la entidad regional, con el BNA y el Galicia en segundo y tercer lugar, respectivamente.

Entre las medidas propuestas, se encuentran una activación de alertas ante la generación de claves token y cambio de clave principal, un retardo de 72 horas en todas las operatorias posteriores a dicha gestión, un sistema de "feedback" que alerte al usuario de cada movimiento en su cuenta y un refuerzo de sus campañas preventivas.

El comisario Pamich indicó que ya fueron convocados por las autoridades del BPN y que esperan poder reunirse con las otras dos entidades bancarias para aunar esfuerzos y trabajar en profundidad para proteger a los clientes. "Son herramientas que pueden tener y con las que podrían contribuir a la prevención del delito", remarcó.

