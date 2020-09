La estupidez viralizada

Se vienen días clave en la lucha contra el coronavirus. Que la idiotez de algunos no empañe el sacrificio.

Es la Argentina en la que muchos creen que el virus es una conspiración o un invento para tapar el desfase económico del país o la provincia.

Pero no es el país de las 60 familias neuquinas que perdieron a sus seres queridos en la triste lucha contra el COVID-19. No es el país de los trabajadores de la salud que ruegan que la gente tome los recaudos y no se relaje para evitar el colapso sanitario y tener que decidir en una terapia intensiva quién vive y quién no. Todas situaciones que no se viralizan pero pegan de lleno en el andar cotidiano de las noticias. Porque la curva del coronavirus, lejos de frenar su avance o al menos amesetarse, sigue en constante alza.

El Gobierno, como los referentes sanitarios, saben que vienen días, semanas, de lucha cuerpo a cuerpo con el coronavirus y no es utópico pensar en un cierre total por un lapso de quince días en varias provincias o en todo el país. Cuidarse uno y cuidar a los demás es la clave. Que se viralice la conciencia, no la estupidez de algunos.