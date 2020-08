La experiencia de la pandemia

El gobernador Omar Gutiérrez salió el jueves a pedirles a los habitantes de la provincia que no se descuiden. “Si no nos cuidamos, en ningún lugar del mundo van a alcanzar las camas de los hospitales”, dijo en un tono más alarmista que el habitual. Y a renglón seguido pidió dos cosas fundamentalmente: hacer todo lo posible para trabajar desde casa y, en el caso de que no haya manera de hacerlo, no usar el colectivo para transportarse hasta el lugar físico del trabajo.