La falta de colectivos disparó la demanda de taxis en Neuquén

Si bien desde el Sindicato de Peones de Taxi manifestaron que la situación no afectó la rutina habitual, algunos choferes que suelen levantar pasajeros al circular por las calles capitalinas, así como las centrales de agencias de taxis y remisses consultados por este medio coincidieron en remarcar que no dan abasto para satisfacer la solicitud de viajes, principalmente en el horas pico, cuando las personas van o regresan a sus trabajos.

Por caso, desde Radio Taxi Patagonia contaron que la demanda aumentó "casi 300 por ciento". "Con el tema de que no hay colectivo, entre ayer y yo la demanda explotó", contó -en diálogo con LMNeuquén - el operador telefónico de la agencia.

"En un día normal estamos trabajando con una demora de 7 u 8 minutos y hoy con 15, 20 y media hora, dependiendo la zona", dijo y precisó que el oeste neuquino es el sector desde donde se solicitan más viajes. "Z1, Cuenca XVI, San Lorenzo", mencionó.

sin colectivos.jpg

La recepcionista de Ceferino Taxis-Remises estimó que los clientes aumentaron en un 40 por ciento en las últimas horas. "En la mañana hay mucha demanda, tipo 7 de la mañana. Después de las 12, 13, también está movido, al igual que las 14 y 15. Es porque la gente sale de trabajar. Siempre que haya falta de colectivos, la demanda se nota muchísimo, en comparación a un día habitual y más en vacaciones", enfatizó.

La telefonista agregó que desde que se profundizó las deficiencias del servicio de transporte público prestado por Autobuses Neuquén, las personas toma cada vez más taxis, "para no llegar tarde al trabajo". "Algunos prefieren ir caminando sobre todo por el valor de la tarifa", postuló.

En sintonía, Marcos Jara, quien suele levantar pasajeros en la parada N° 11 de Diagonal Alvear, manifestó que desde que arrancó la tercera semana de enero las personas que acuden al taxi se elevaron en un 90 por ciento.

"Con esta faltante no damos abasto. Está todo bastante repartido, pero por lo general piden del oeste y el centro. Ayer arranqué a las 7 de la mañana y me fui a las 11 de la noche. Estuve todo el día a full. No alcanzábamos a cubrir todo lo que es Aeropuerto, la Terminal ETON, supermercados. Estábamos a full en todos lados", remarcó.

"Toda la gente estaba pidiendo un auto, en la zona céntrica, en el oeste", indicó para luego estimar que, en su caso, la demanda se elevó en una 85, 90 por ciento. Antes el movimiento venía bastante flojo, así que el paro de colectivos, nos ayudó un poco".

sin colectivos2.jpg

Este martes la mayor parte de Neuquén amaneció sin servicio de transporte público de pasajeros, a dos semanas de la finalización del contrato de concesión de Autobuses Neuquén. Solo la empresa Pehuenche funcionaba con normalidad.

Los trabajadores de Autobuses Neuquén denunciaron que la mayoría de las unidades no está en condiciones mecánicas para circular. A eso se le sumó las reacciones violentes par pare de algunos pasajeros.

Durante las primeras horas de la mañana, el secretario gremial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Gabriel Ceballos, aseguró que solo había 27 colectivos en condiciones, por lo que el servicio no se puede prestar de forma adecuada.

Antes de que se dictara la conciliación obligatoria, el defensor del Pueblo, Ricardo Riva emitió un duro comunicado instando al intendente capitalino, Mariano Gaido, a garantizar el servicio con alguna alternativa de emergencia.

Por la tarde hubo una reunión en la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia, en la que finalmente se llegó a un acuerdo y este miércoles el servicio sería normalizado.