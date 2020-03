Melisa López, hermana de Cielo, contó a LM Neuquén cómo nació está iniciativa: “Pasaron una serie de cosas con toda la exposición que tuvimos. Vimos que muchas chicas nos llamaban por cuestiones de violencia. Y no podemos ayudar a todos, no porque no queramos, sino porque no estamos en condiciones de hacerlo. Y nos pareció que la manera ayudar era tocando la ley. Queremos que con lo que le pasó a mi hermanita haya un antes y un después”, dijo la mujer, quien delineó el proyecto junto a su abogada y un gran grupo de organizaciones.

laura-cielo-lópez.jpg

Alarmada por la ola de femicidios que golpea al país –entre enero y febrero fueron 67 las víctimas, una de ellas de la provincia de Neuquén- Melisa explicó que creen que el mejor lugar para educar sobre violencia de género y el ejercicio de las masculinidades es la escuela. “Es terrible toda la violencia que estamos viviendo por estos días. Ver el diario, abrir las redes y ver que esto no para no está bueno. Creo que, con una formación, en la escuela, al tener un conocimiento puede ser diferente. Cielo iba a la escuela y ella no supo del peligro y ahí me parece que tenemos que trabajar”.

Según contó la hermana de Cielo, desde septiembre del año pasado, en toda su familia comenzó a gestarse un cambio. “Creo que todos debemos cambiar el pensamiento con el que nos criaron del hombre manda y la mujer tiene que hacer caso. A mí se me cayó una venda y puedo decir que era machista. Todos nos damos contra la pared porque estamos criados en esa cultura”, sentenció Melisa y siguió diciendo: “Para mí es algo cultural, por eso nos tenemos que meter en la escuela. Sabemos que está la educación de la casa, pero como te metes en una casa en la que se vive así”.

6-Cielo-López-también-estuvo-presente-en-las-escuelas.jpg

A modo de ejemplo, Melisa reveló que durante la audiencia de control de acusación de Alfredo Escobar –acusado por el asesinato de su hermana- el fiscal del caso Agustín García, vinculó el femicidio de Cielo con el de Brenda Micaela Gordillo, ocurrido en Catamarca –fue estrangulada por su ex pareja y sus restos fueron quemados en la parrilla-: “El fiscal dijo en el juicio, para que veamos cómo se van copiando, que el femicidio ocurrido en Catamarca, en el que el femicida cortó a la chica y la quemó, que fue una copia de lo que paso con Cielo. ¿Cuántos meses pasó desde lo de Cielo?”.

El proyecto señala que “la violencia es básicamente la intolerancia hacia la frustración, siendo mucho más complejo el abordaje, desde la educación emocional para aprender y enseñar a gestionar emociones y sentimientos de manera tal de resolver los conflictos a través del dialogo y el reconocimiento de necesidades mutuas. Es fundamental ofrecer a nuestros niños, niñas y adolescentes las herramientas que permitan desarticular comportamientos violentos, ya que en la mayoría de los casos estos expresan en el ámbito escolar las situaciones cotidianas vivenciadas en el seno familiar y el entorno social”.

Galería-Cielo-López-Marcha-en-Plottier.jpg Omar Novoa

En este sentido, argumenta que es responsabilidad del Estado gestar “políticas públicas, herramientas educativas, culturales, etc. para que desde ese Estado la dinámica del poder genere un cambio radical en el modo de percibir a la persona humana independientemente del género”.

El proyecto ya consiguió el visto bueno de varios diputados y hoy será presentado en la Legislatura de la Provincia, en compañía de diferentes organizaciones.

LEÉ MÁS

Trabajadoras textiles en el 8M: de la tragedia a la fortaleza

#8M: Del festejo con bombones y flores, a la lucha

Oherens: "En Neuquén hay un alto índice de maltrato a las mujeres"