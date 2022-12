Egresados Colegio San Martín 01.jpg

Para él "es un día diferente". Aunque planeado y re charlado con muchos de sus ex compañeros, carga con la emoción y la sorpresa de reencontrarse con aquellos que no volvió a ver después de muchos años. "Hace una semana que estoy deseando que llegue el momento de volver a encontrarlos", dijo.

Si bien la pandemia no generó estragos en el grupo que formaron, sí puso en pausa los encuentros, de modo que las comunicaciones fueron a la distancia y por Whatsapp. De esta manera, comenzaron a preparar las "bodas de oro" de la promoción '72. Hubo que rastrear a muchos y el deseo de volver a verse fue muy fuerte, mucho más que en otras juntadas más improvisaas y con los más cercanos.

Quevedo recordó que fueron la promoción que cursaba en el anexo del colegio, una casa que transformó las habitaciones en aulas. Luego se mudó a las instalaciones de la calle Santiago del Estero. "Nos mantuvimos muy unidos, acompañándonos en el devenir de nuestras vidas, alegrías, enfermedades, fallecimientos y nacimientos de nuestros hijos y nietos", remarcó Quevedo. Y es que sí, asintió Arnaudo, la mayoría siguió en contacto a lo largo de todos estos años.

Egresados Colegio San Martín 03.jpeg

Campora fue alumno del colegio San Martín desde jardín de infantes, y todavía le queda un amigo que transitó con él todas las etapas. "Nos podemos sentar a hablar de cualquier tema y jamás nos enojaríamos", destacó.

En sus memorias comparten recuerdos y anécdotas, como una de ellas que resuena en la boca de todos o casi todos: la famosa rata colectiva. Por eso no es casual que después de la foto de los 50 años se vayan a tomar algo a la histórica confitería de El Ciervo, en avenida Argentina. Es que allí se iban. "Nuestros padres solían llamar ahí para saber si estábamos", recordó Quevedo.

Una de ellas fue casi perfecta. Resulta que hubo tres o cuatro ex alumnos que no pudieron plegarse al conjunto para "hacerse la rata" porque uno era abanderado y su mamá, profesora del colegio; y los otros ya tenían 20 amonestaciones. Sin embargo, pactaron con el resto no decir ni una palabra: qué habían hecho y dónde estaban. "Realmente fue así. Cuando las autoridades les preguntaron, no dijeron nada. Llamaron a todas las casas, algunos padres sabían y otros no, pero todos de alguna manera complotaron ese día para quinto año. Esa fue la rata general, como le llamamos", contó Campora.

Tal vez el sentido de pertenencia con la escuela ya no es el mismo porque pasaron 50 años de egresados. Pero todos conservan hermosos recuerdos de la vida escolar que pasaron juntos.