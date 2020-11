La fulminante mirada de Gallardo a Carrascal tras su expulsión

No obstante, no todo fue alegría para el club de Núñez. Sobre el final del encuentro, el colombiano Jorge Carrascal sufrió una infantil expulsión. Ya en tiempo adicionado, el colombiano avanzó por la banda izquierda y fue camiseteado por el defensor Emanuel Coronel. El mediocampista no toleró la falta y le arrojó un golpe de puño a su rival. Fernando Rapallini no lo dudó y le mostró la tarjeta roja.