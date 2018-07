La gente pide a Lizy, pero no volverá a conducir con Marley

Buenos Aires. Después de varios programas con Lizy Tagliani como co-conductora en Por el mundo, Marley recurrió el último domingo a la China Suárez pero los resultados no fueron los mejores. En las redes el público mostró su enojo y pidió el regreso de la peluquera. Los rumores sobre su vuelta no tardaron en llegar a los oídos de la actriz, aunque ella misma salió a aclarar el tema: “Nadie me dijo nada de volver al programa y menos que me quede fija con él. El formato además no lo amerita, él lo lleva muy bien con una invitada diferente cada semana. Además, creo que quedan tres o cuatro programas más y termina”.