La gran estrella del soccer es neuquina

Llegó tan lejos tras una prueba en Buenos Aires. Pero esta joven de Plottier dio sus primeros pasos en el Alto Valle. Representó los colores de Petrolero, Atlético Neuquén y por último Cipolletti. También vistió la camiseta de Deportivo Roca pero sus recuerdos no son los mejores. “En todos los clubes, excepto Roca, tuve una experiencia bastante fea con las dirigencias ya que no se le da la importancia que merece el fútbol femenino. No nos dejaban entrenar toda la hora (nos apagaban las luces), me retuvieron el pase y las condiciones en las que entrenábamos eran deplorables”, lamentó Cami en charla con LMN.