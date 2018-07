"Él me bañaba, jugaba a las Barbies conmigo. Hoy no tengo relación, del otro lado no hay una respuesta, es un poco doloroso, bastante"

“A Adrián lo conozco de otra época, en la que no era el señor que es ahora. Yo tengo otra historia diferente“, sostuvo la joven, antes de disparar: "Hoy no tengo relación. Él me bañaba, jugaba a las Barbies conmigo. Tenía una relación, pero bueno, yo creo que los grandes construyen las relaciones cuando uno es chiquito. Sostenerla en el tiempo también depende de uno cuando crece. Pero si del otro lado no hay una respuesta, es un poco doloroso, bastante", explicó.

“Es fuerte, uno no lo puede comparar con una relación de padre. A mi papá lo amo con toda mi alma. Pero uno viviendo tantos años con una persona y de pronto desconocerla es muy fuerte”, agregó.

Embed

En contraste, rompió en llanto al hablar de su hermano "Toto", hijo de González y Suar. "Es divino. Ese ser humano me derrite. No puedo explicar lo que siento por mi hermano. No hay nadie en la vida que me de más emoción como él", dijo empapada en lágrimas.

"Lo admiro profundamente como ser humano, como persona. Va con una liviandad en la vida que no le importa nada". remató.

Embed

LEÉ MÁS

Araceli mandó al frente a Adrián Suar

Donde le duele a Suar

"Debo ser mala persona"